4 cilt tipine özel 4 bakım önerisi! 14 maddede kusursuz bir cilt

SADECE GÜZELLİK DEĞİL SAĞLIK İÇİN DE CİLDE DİKKAT

Cilt sağlığının korunması ve ileri yaşlarda ciddi ton eşitsizliklerinin, pigment kayıplarının, kırışıklık, akne ve sivilce izleri gibi durumların gözlemlenmemesi için cilt bakımı rutini oluşturmak önem arz etmektedir. Aynaya bakıldığında temiz ve güzel bir görüntü, cinsiyet fark etmeksizin tüm bireylerde psikolojik olarak rahatlama hissi ve özgüvenin tazelenmesine yardımcı olacaktır. Bu durumu yalnızca güzellik kaygısı olarak değerlendirmek doğru olmayacağı gibi, cilt problemlerinin sağlık açısından doğuracağı sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurmak gereklidir. Böbrek sağlığı için yeterli su ve tuz tüketiminin sınırlandırılması ne kadar önemli ise cilt sağlığı için de düzenli ve sağlıklı beslenmeye ek olarak cilt bakımı rutini oluşturulması o kadar önemlidir.