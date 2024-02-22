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    4. 4 cilt tipine özel 4 bakım önerisi! 14 maddede kusursuz bir cilt

    4 cilt tipine özel 4 bakım önerisi! 14 maddede kusursuz bir cilt

    22.02.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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    Uz. Dr. Çağdaş Koç, cilt tiplerine göre bakımın nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verdi. Peki, cilt bakımı nasıl olmalı? Farklı cilt tiplerine göre bakım nasıl yapılmalı? Cilt lekeleri, akneler, kırışıklık ve sivilce izleri nasıl geçer? İşte tüm detaylar...

    Temiz, bakımlı ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak nerdeyse tüm kadınların amaçları arasında yer alıyor. Uygun teknik ve doğru yöntemlerle uygulanan cilt bakımı ya da düzenli aralıklarla uygulanan cilt bakımı rutini istenilen sonuçlar elde edilmesinde etkili oluyor. Daha sağlıklı ve iyi görünün bir cilt için yapılacak bakımın parolasını ise cilt tipleri belirliyor. “Cilt bakımı nasıl olmalı? Cilt tiplerine göre bakım nasıl yapılmalı? Cilt bakımının faydaları nelerdir?” sorularının yanıtını Uz. Dr. Çağdaş Koç verdi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    YANLIŞ CİLT BAKIMI LEKE VE AKNE NEDENİ

    Cilt bakımı tekniklerinden ve uygulamalarından önce bilinmesi gereken en önemli husus cilt bakımının kişinin cilt yapısına göre değişkenlik gösterdiğidir. Cilt tipine göre doğru seçilmeyen ve uygulanan cilt bakımı beklenenin aksine olumlu sonuçlar yerine olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Bunlar arasında; cilt lekeleri, yeni oluşan akneler, kızarıklık, morarma ve uygulanan bölgeyi tahrip etme gözlemlenebilir. Cilt tipinin belirlenmesinin yanı sıra cinsiyet ve yaş farklılığı da cilt bakımının nasıl yapılacağı konusunda değişkenlik gösterebilmektedir. Erkek ve kadınlarda sebum yani yağ üretiminde farklılar olabileceği gibi genç yaşlarda kolajen üretimi daha yüksek düzeydeyken orta yaş ve ileri yaşta bu oran gittikçe azalmaktadır. Bu bilgileri göz önüne alarak cilt bakımının nasıl olabileceğinin belirlenmesi gerekir.

    SADECE GÜZELLİK DEĞİL SAĞLIK İÇİN DE CİLDE DİKKAT

    SADECE GÜZELLİK DEĞİL SAĞLIK İÇİN DE CİLDE DİKKAT

    Cilt sağlığının korunması ve ileri yaşlarda ciddi ton eşitsizliklerinin, pigment kayıplarının, kırışıklık, akne ve sivilce izleri gibi durumların gözlemlenmemesi için cilt bakımı rutini oluşturmak önem arz etmektedir. Aynaya bakıldığında temiz ve güzel bir görüntü, cinsiyet fark etmeksizin tüm bireylerde psikolojik olarak rahatlama hissi ve özgüvenin tazelenmesine yardımcı olacaktır. Bu durumu yalnızca güzellik kaygısı olarak değerlendirmek doğru olmayacağı gibi, cilt problemlerinin sağlık açısından doğuracağı sağlık sorunlarını da göz önünde bulundurmak gereklidir. Böbrek sağlığı için yeterli su ve tuz tüketiminin sınırlandırılması ne kadar önemli ise cilt sağlığı için de düzenli ve sağlıklı beslenmeye ek olarak cilt bakımı rutini oluşturulması o kadar önemlidir.

    YAĞLI CİLTLER İÇİN YAPILACAKLAR

    YAĞLI CİLTLER İÇİN YAPILACAKLAR

    Yağlı cilt tipleri, sivilce ve akne oluşumuna en yatkın olanlardır. Bundan dolayı uygulanan en ufak yanlış bir bakım veya aksatılan rutin bakımlar çok çabuk sivilce ve siyah nokta oluşuma neden olabilmektedir. Gün içerisinde özellikle yüzde çok fazla yağ birikimi olacağından su ile temizlemek önemlidir. Yağlı ve nemli fondöten, krem kullanımı sivilce oluşumuna yol açacaktır. Daha soft kremler ve kozmetik ürünler daha yararlı olur. Uygun tonik kullanımı sağlanabilir. Saçlar, yüz ve çevresinden olduğunca uzak tutulmalıdır.

    KURU CİLTLİ OLANLAR NE YAPMALI?

    KURU CİLTLİ OLANLAR NE YAPMALI?

    Kuru cilt tipleri için ise en büyük sorunların arasında kuruluktan dolayı kabuklanma ve dökülmeler görülür. Nem oranı düşük daha soft krem ve kozmetik ürünlerin kullanması özellikle yüzde kusurlu bir görüntü oluşumuna neden olacaktır. Yüzü nemli tutmak oldukça önemlidir. Her cilt tipinde olduğu gibi güneşe kuru ciltlerinde maruz kalması zararlı olacaktır. Bu durumlara ek olarak aşırı sıcak su ile temas etmek daha kuru bir cilde yol açabileceğinden ılık su ile yüz ve vücut yıkanması önerilir.

    HASSAS CİLTLER İÇİN NEM ÖNEMLİ

    HASSAS CİLTLER İÇİN NEM ÖNEMLİ

    Yanlış bir peeling, yanlış bir tonik veya yanlış seçilen bir cihazlı cilt bakımı hassas ciltler için kalıcı cilt problemlerine yol açabilir. Hatta cildi hemen tahriş ederek kalıcı izlere yol açabilir. Bundan dolayı seçilen medikal yöntem ya da kozmetik, bitkisel ürün bir uzman tarafından önerilmelidir. Vitamin ve mineral içerikli ürünlerin kullanılması önerilir. Cildi nemli tutmak önemlidir. Güneş koruyucular vazgeçilmezdir.

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    cilt bakımı cilt
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