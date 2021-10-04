4 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edilebilir. İşte On Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor.

4 Ekim On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden görüntüleyebilirsiniz.