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  4. 4 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

4 Ekim On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

04.10.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çekilişi Milli Piyango TV'den canlı takip edebilirsiniz. İşte On Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı...

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen On Numara çekilişi her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekiliş Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak takip edilebilir. İşte On Numara çekiliş sonucu öğrenme ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Her hafta pazartesi ve cuma günleri gerçekleştirilen On Numara çekilişi 20.00'da başlıyor ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli oluyor.
4 Ekim On Numara çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
On Numara çekiliş sonucunu "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden görüntüleyebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir ya da birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

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