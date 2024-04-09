400 yıllık gelenek: Gelinin "dert" kutusu! Türkiye'de 4 tane var

Unutulmaya yüz tutmuş Çerkes kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla uzun süredir eserler topladıklarını anlatan Dernek Üyesi Vedat Eroğlu ise "Çok ilginç objeler geliyor. Haluj sandığından dert kutusuna kadar birçok objeyle beraber unutulmuş gelenekler de ortaya çıkıyor. Kafkasya'dan gelen objeler de var. Bugüne kadar müze için 200’e yakın obje topladık" diye konuştu.