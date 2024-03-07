'48 saat yaşanacak' 81 şehirde bekleniyor! Kar yağacak mı? 'Ramazanın 3. gününden itibaren...' Meteoroloji'den son dakika 7 - 11 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Ramazanda hava nasıl? Vatandaşlar Ramazan ayına günler kala hava durumu tahminlerini merakla takip ederken Meteoroloji'den de son hava durumu tahmin raporu geldi. Öte yandan Hava Forum'da Ramazan ayına ilişkin 81 ili ilgilendiren dikkat çeken tahmini paylaştı. İşte 7 Mart 2024 il il son dakika hava durumu tahmini...
Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ramazana Afrika ılık hava dalgasıyla başlayacağız. Pazartesi ve salı 81 şehirde güneş bekliyoruz. Bu 48 saat bahar havası yaşanacak. Ramazanın 3. gününden itibaren ise Balkan serinlemesiyle tekrar normallere döneceğiz..." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı