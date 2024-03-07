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  4. '48 saat yaşanacak' 81 şehirde bekleniyor! Kar yağacak mı? 'Ramazanın 3. gününden itibaren...' Meteoroloji'den son dakika 7 - 11 Mart hava durumu

'48 saat yaşanacak' 81 şehirde bekleniyor! Kar yağacak mı? 'Ramazanın 3. gününden itibaren...' Meteoroloji'den son dakika 7 - 11 Mart hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
07.03.2024 10:05
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Kar yağacak mı? Kar bekleniyor mu? Kar yağacak iller hangileri? Sıcaklıklar düşecek mi? Yağmur var mı? Son dönemde yaşanan meteorolojik değişimler vatandaşların sık sık bu soruları sormasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken kısa bir süre kalan Ramazan ayında da havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Hava Forum'dan yapılan açıklamaya göre Ramazan ayında Afrika ılık hava dalgasıyla başlanacak ancak 3. gününden itibaren Balkan serinlemesi geliyor.

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Ramazanda hava nasıl? Vatandaşlar Ramazan ayına günler kala hava durumu tahminlerini merakla takip ederken Meteoroloji'den de son hava durumu tahmin raporu geldi. Öte yandan Hava Forum'da Ramazan ayına ilişkin 81 ili ilgilendiren dikkat çeken tahmini paylaştı. İşte 7 Mart 2024 il il son dakika hava durumu tahmini...

"81 ŞEHİRDE GÜNEŞ BEKLİYORUZ"

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ramazana Afrika ılık hava dalgasıyla başlayacağız. Pazartesi ve salı 81 şehirde güneş bekliyoruz. Bu 48 saat bahar havası yaşanacak. Ramazanın 3. gününden itibaren ise Balkan serinlemesiyle tekrar normallere döneceğiz..." ifadelerini kullandı.

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ChefGPT

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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