'48 saat yaşanacak' 81 şehirde bekleniyor! Kar yağacak mı? 'Ramazanın 3. gününden itibaren...' Meteoroloji'den son dakika 7 - 11 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Ramazanda hava nasıl? Vatandaşlar Ramazan ayına günler kala hava durumu tahminlerini merakla takip ederken Meteoroloji'den de son hava durumu tahmin raporu geldi. Öte yandan Hava Forum'da Ramazan ayına ilişkin 81 ili ilgilendiren dikkat çeken tahmini paylaştı. İşte 7 Mart 2024 il il son dakika hava durumu tahmini...

"81 ŞEHİRDE GÜNEŞ BEKLİYORUZ"

Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ramazana Afrika ılık hava dalgasıyla başlayacağız. Pazartesi ve salı 81 şehirde güneş bekliyoruz. Bu 48 saat bahar havası yaşanacak. Ramazanın 3. gününden itibaren ise Balkan serinlemesiyle tekrar normallere döneceğiz..." ifadelerini kullandı.



