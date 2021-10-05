5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekilişin sonuçları, başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Sonuçları canlı yayından veya Milli Piyango'nun internet adresinden takip edebilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
5 Ekim 2021 Salı günü Süper Loto çekilişi 21.30'da başlayacak ve sonuçlar birkaç dakika içerisinde belli olacak.
Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.
Süper Loto çekiliş sonuçlarına, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden ulaşabilirsiniz.
Çekilişi, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak takip edebilirsiniz.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.