5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Söz konusu çekilişin sonuçları, başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. Sonuçları canlı yayından veya Milli Piyango'nun internet adresinden takip edebilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...