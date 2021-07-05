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5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük vaka sayıları...

05.07.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısı, test sayısı, ölüm sayısı gibi bilgileri her gün açıklıyor. Bunların arasında en çok merak edilen vaka sayıları olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz gün vaka sayısı 4 bin 418 olarak açıklanmıştı. İşte günlük vaka sayıları...

Koronavirüs tablosunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. 4 Temmuz koronavirüs tablosunda vaka sayısı 4 bin 418, vefat sayısı ise 50 olarak açıklanmıştı. Öte yandan koronavirüs verileri artık yeni tabloda yayınlanmaya başladı. Peki 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük vaka sayıları...

5 Temmuz koronavirüs tablosu

4 Temmuz koronavirüs tablosunda vefat sayısının 50, yapılan test sayısının ise 216 bin 252 olduğu açıklanmıştı.
En çok merak edilen vaka sayılarının 4 bin 418 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 161 olduğu bildirilmişti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

TÜRKİYE'DE AŞILAMA
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 53 milyon 631 bin 416 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 36 milyon 240 bin 287, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 849 bin 259 oldu.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18 OLDU

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18 OLDU
Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalarla, aşılamada yaş sınırının 18'e indirildiği ve 18 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceği öğrenildi.

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

5 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
5 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Tablo açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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