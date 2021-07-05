Koronavirüs tablosunun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. 4 Temmuz koronavirüs tablosunda vaka sayısı 4 bin 418, vefat sayısı ise 50 olarak açıklanmıştı. Öte yandan koronavirüs verileri artık yeni tabloda yayınlanmaya başladı. Peki 5 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük vaka sayıları...

5 Temmuz koronavirüs tablosu

4 Temmuz koronavirüs tablosunda vefat sayısının 50, yapılan test sayısının ise 216 bin 252 olduğu açıklanmıştı.

En çok merak edilen vaka sayılarının 4 bin 418 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 161 olduğu bildirilmişti.

TÜRKİYE'DE AŞILAMA Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 53 milyon 631 bin 416 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 36 milyon 240 bin 287, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 849 bin 259 oldu.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 18 OLDU Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalarla, aşılamada yaş sınırının 18'e indirildiği ve 18 yaş üzeri tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceği öğrenildi.