50-60 milyon değerindeki villaların temelinde şehit kemikleri! Büyükçekmece'deki skandalda Anıtlar Kurulu devreye girdi: Balkan harbine katılan Osmanlı askerleri...

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı büyüyor. Belediyeye yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 8 isim tutuklanmıştı. Piyasa değeri 60 milyonu bulan 140 villa inşaatıyla ilgili soruşturmasını derinleştiren Başsavcılık, söz konusu villaların hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığını tespit etti. Osmanlı askerlerine ait kemik detayları ise gündem yarattı.

VİLLALARIN TEMELİNDE ŞEHİT ASKERLERİN KEMİKLERİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde temelde bulunan kemiklerin şehit askerlere ait olduğunun belirlendiği ve inşaatın durdurulması için Anıtlar Kurulu'nun devreye girmiş olduğu ortaya çıktı.



