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  4. 50-60 milyon değerindeki villaların temelinde şehit kemikleri! Büyükçekmece'deki skandalda Anıtlar Kurulu devreye girdi: Balkan harbine katılan Osmanlı askerleri...

50-60 milyon değerindeki villaların temelinde şehit kemikleri! Büyükçekmece'deki skandalda Anıtlar Kurulu devreye girdi: Balkan harbine katılan Osmanlı askerleri...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.01.2024 15:20 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonuna konu olan 50-60 milyon değerindeki villalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İnşaat alanında şehit askerlerin kemikleri bulunurken, Anıtlar Kurulu devreye girdi. İnşaatı durdurun yazısına rağmen usulsüz şekilde yapımına devam edilen 140 villa için rüşvet ve maddi çıkar karşılığında inşaat ruhsatı verildiği belirlendi.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı büyüyor. Belediyeye yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken, 8 isim tutuklanmıştı. Piyasa değeri 60 milyonu bulan 140 villa inşaatıyla ilgili soruşturmasını derinleştiren Başsavcılık, söz konusu villaların hiç bir temel atılmadan, zorunlu fore kazık çakılmadığı ve sismik kontrollerin yapılmadığını tespit etti. Osmanlı askerlerine ait kemik detayları ise gündem yarattı.

VİLLALARIN TEMELİNDE ŞEHİT ASKERLERİN KEMİKLERİ BULUNDU

Yapılan incelemelerde temelde bulunan kemiklerin şehit askerlere ait olduğunun belirlendiği ve inşaatın durdurulması için Anıtlar Kurulu'nun devreye girmiş olduğu ortaya çıktı.


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CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, söz konusu detayları aktarırken şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce bilirkişi raporu ortaya çıkmıştı. Şimdi bir rapor daha ortaya çıktı. Anıtlar Kurulu, şehit cenazeleri kemikleri olabilme ihtimaline karşı inceleme yapılması kararlaştırıldı. Bölgenin Balkan harbinde Osmanlı askerlerinin savunma hattı olarak kullanıldığı öğrenildi.

ANITLAR KURULU BELEDİYEYE YAZI GÖNDERMİŞ

ANITLAR KURULU BELEDİYEYE YAZI GÖNDERMİŞ

Anıtlar Kurulu, Büyükçekmece Belediyesine inşaatın durdurulması yönünde yazı gönderdi. 24 Kasım 2023'te belirtiliyor bu yazının tarihi olarak. O yazıya rağmen inşaat durdurulmadı. Bu aşamaya kadar gelindi. Eski paraların da bulunması söz konusu. 4 kişiye ait kemikler var.

VİLLALAR 50-60 MİLYON DEĞERİNDE

VİLLALAR 50-60 MİLYON DEĞERİNDE

Villaların 50-60 milyon değerinde olduğu belirtiliyor. Burada fore kazık ve temel konusunda çeşitli sıkıntılar tespit edildi. Bilirkişi incelemelerinde zeminde kum tespit edildi. Şu sıralar inşaat durdurulmuş durumda. Depreme dayanıksız olduğu da belirtilmişti.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı yönünde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 18 Ocak'ta yapılan operasyonda, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da aralarında bulunduğu 7'si belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Büyükçekmece rüşvet kemik İnşaat
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