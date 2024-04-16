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    4. 57 yaşında ama gören 27 sanıyor! "Yaşlanmaya meydan okuyan" rutini 17 yıldır uyguluyor

    57 yaşında ama gören 27 sanıyor! "Yaşlanmaya meydan okuyan" rutini 17 yıldır uyguluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    16.04.2024 08:24
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    57 yaşındaki Edson Brando isimli bir adam çoğu zaman gerçek yaşından 30 yaş daha genç olmakla karıştırıldığını iddia ediyor. Ancak Edson Brandao genç görünümünü korumak için herhangi bir operasyon geçirmedi. Bunun yerine, yaşlanmaya meydan okuyan görünümünü egzersiz ve cilt bakımı rutinine, sağlıklı bir diyet takip etmesine ve olumlu bir zihniyete sahip olmasına bağlıyor. Edson Brandao'nun genç kalmak için uyguladığı 10 ipucu bulunuyor.

    Brezilya'da yaşayan Edson Brandao, 26 Şubat 1967'de doğdu ve 57 yaşında olmasına rağmen çoğu zaman 27 yaşında olduğu sanılıyor. Yazar, fenomen ve dijital pazarlama işletme sahibi Edson, "Kendimi enerji dolu hissediyorum. Hiç yaşlı hissetmiyorum. Bunu açıklayamam ama 30 yaşındaymışım gibi hissediyorum." dedi.


    Vitrin

    The Sun'da yer alan habere göre, Edson, hayatının büyük bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğini ancak bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğunu söyledi. Ancak 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark etmeye başladıkça her şey değişti. Sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak mümkün olduğunca az yaşlanmaya odaklandı.

    Edson, 17 yıldır aynı rutini takip ediyor ve bunun genç görünümünün sorumlusu olduğunu söylüyor. Yazar her gün spor salonuna gidiyor, burada ağırlık kaldırıyor ve 40 dakika kardiyo yapıyor. Ayrıca bol miktarda meyve, sebze ve bol su tüketerek sağlıklı bir diyet uyguluyor.

    Edson'un, yaşlanma karşıtı kremler ve haftada bir kez kullandığı kil maskesini içeren sıkı bir cilt bakımı rutini var. Kendisi şunları söyledi: "Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz."

    Edson'un genç görünümü, çoğu insanın onu yaşının 30 yaş altındaki biriyle karıştırdığı anlamına geliyor. Edson şöyle konuştu: "Yaşımı söylediğimde çoğu insan şok oluyor, bana asla inanmıyorlar. 23, 25 ve 30 yaşında göründüğümü söyleyenler oldu ama ben 57 yaşındayım!"

    Edson, Norveç'in Oslo kentine yaptığı bir gezide, kimliği olmadığı için bir gece kulübünden geri çevrildiğini söyledi. Havaalanında pasaport kontrolü sırasında yaşına bakmadığı için pasaportunun geçerliliği sorgulandığında da benzer bir durumla karşılaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    genç isim
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