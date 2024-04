57 yaşında ama gören 27 sanıyor! "Yaşlanmaya meydan okuyan" rutini 17 yıldır uyguluyor

Edson'un, yaşlanma karşıtı kremler ve haftada bir kez kullandığı kil maskesini içeren sıkı bir cilt bakımı rutini var. Kendisi şunları söyledi: "Bunları her gün düzenli olarak yapıyorum. Yaşınız ne olursa olsun her şey mümkündür. Hayatınızı her zaman daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz."