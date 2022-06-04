6 – 12 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 6 – 12 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

6 – 12 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 6 – 12 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.
Ay dolgunluğa doğru büyüyor olsa da bu haftanın büyük bir kısmında gezegensel hareket pek yok. Bu, fırtınalar arasında ihtiyaç duyulan bir sakinlik gibi gelebilir, ancak büyük olasılıkla, son birkaç haftadaki bunaltıcı hava nihayet dağılıp gidebilir. Her iki durumda da işleri ağırdan almak herkes için en iyisi olacaktır.
Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.
6 - 12 HAZİRAN HAFTASI BURÇ YORUMLARI
KOÇ
Son birkaç haftadır ucu kaçan harcamaları mercek altına aldınız. Bunları incelemek için çok zaman harcadınız. Giden paranın hesabını yapmaktansa bundan sonrası için bir finans planı hazırlamanız daha iyi olabilir. Bütçeniz bu yılın başlarında olduğundan çok daha iyi durumda olsa da Venüs radikal Uranüs ile bağlantı kurmaya başlıyor. Evinizdeki teknolojik aletlerle ilgili harcama yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bazı harcamalar uzun değildir ancak uzun vadede işinize yarayacaktır.
BOĞA
Venüs burcunuza girdiğinden beri kendinizi daha çok kendiniz gibi hissediyorsunuz. Bahar başladığından beri tüm kaos adım adım geri plana doğru gidiyor. Özbakımınıza daha çok vakit ayırmaya başlıyorsunuz. Egzersize başlama planları yapıyorsunuz. Bunların hepsi sizin için çok iyi. Venüs, Uranüs ile bağlantı kurarken, görüntünüzü tamamen yeni bir yöne çekmek isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için kuaförünüzün kapısını çalabilirsiniz.
İKİZLER
Hayatınızda radikal değişimler yapacağınız günlere giriş yapıyorsunuz. Bir süredir içinizdeki boşluğu anlamlandırmaya çalışıyordunuz. Merkür’ün Plüton ile bağlantı kurması, sizin de hayatınızda ne gibi yenilikler istediğiniz konusunun kafanızda netleşmesini sağlıyor. Sonunda bazı gerçek atılımlara ulaşıyorsunuz! Kafanız çok karışıksa ve kendinizi sınırlandırılmış hissediyorsanız yürüyüş yaparak rahatlamaya çalışabilirsiniz. Masaj yaptırabilirsiniz, spa’ya gidebilirsiniz... Kendinizi şımartmanın bir yolunu bulun. Önümüzdeki haftaya kadar, tekrar kendin gibi hissedeceksin.
YENGEÇ
Ay bu hafta dolgunluğa doğru ilerlerken, uzun zamandır en meşgul olduğunuz kişilerden biri gibi hissediyor olabilirsiniz. Ancak bu yoğunluğun işle alakası yok. Özel hayatınızda peş peşe gerçekleşen aktiviteler arasında mekik dokumaktan yorulabilirsiniz. Faturalarınız yığılırken ve ayak işleriniz hiç bitmiyor gibi görünse de bir de sürpriz ziyaretçi ağırlamak durumunda kalabilirsiniz. Ev sahibi olmak da çok yorucu!
ASLAN
Artık bir sonraki büyük hedefinizi veya kariyer hamlenizi belirlediğinize göre, bunu nasıl gerçekleştireceksiniz? Herkes bu yükseltmeyi ve onunla birlikte gelen tüm gücü hak ettiğinizi biliyor. Ancak yine de bazı e-postalar göndermeniz, bazı işleri halletmeniz ve sürecin tüm adımlarını tamamlamanız gerekiyor. Venüs şaşırtıcı Uranüs ile bağlantı kurarken, vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olabilecek yeni biriyle bağlantı kurmanıza yardımcı olacak beklenmedik bir dikkat veya tanınma elde edebilirsiniz.
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