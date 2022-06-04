6 – 12 Haziran haftası burçları neler bekliyor? 6 – 12 Haziran haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları

6 – 12 Haziran haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sürprizlerle dolu bir hafta bekliyor. 6 – 12 Haziran haftası burç yorumlarına göre neler yaşanacak? Bu haftanın inişleri ve çıkışları var.

Ay dolgunluğa doğru büyüyor olsa da bu haftanın büyük bir kısmında gezegensel hareket pek yok. Bu, fırtınalar arasında ihtiyaç duyulan bir sakinlik gibi gelebilir, ancak büyük olasılıkla, son birkaç haftadaki bunaltıcı hava nihayet dağılıp gidebilir. Her iki durumda da işleri ağırdan almak herkes için en iyisi olacaktır.

Hafta boyunca Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında nelerin beklediğini sizler için derledik.