6-12 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? 6-12 Mart 2023 haftası burç yorumları: Haftalık burç yorumları...

6-12 Mart haftası Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını sosyal anlamda büyük bir değişim rüzgarı bekliyor. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Bu durum gelecekte bazı kararlar vermeniz konusunda itici bir güç yaratabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde yeni bir dönemin başladığını fark edeceksiniz.

6-12 MART HAFTALIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Sezonunuz başlamak üzere. Yaklaşan değişikliklerle birlikte adeta fırtına öncesi bir sessizliktesiniz. Salı günü Başak dolunayı ne kadar ilerlediğinizi düşünmek için harika bir zaman. Ay üretkenlik bölgenizdeyken, Ağustos ayında oluşturduğunuz alışkanlıklara bakmanız teşvik ediliyor. Satürn'ün Salı günü Balık burcuna girerek bilinçaltı bölgenize ilerlediği bir son dönemine girerken önümüzdeki üç yıl, hayatınızın her alanında duygusal sınırlar belirlediğiniz harika bir iyileşme süreci başlayacak. Bu yalnız bir iç gözlem zamanı olabilir, ama buna değecek. Cumartesi günü bağlanma sorunlarıyla uğraşıyor olacaksınız.Fazla sahiplenici olmadan kendinize ve takıntılarınıza nasıl değer vereceğinizi öğrenin.

BOĞA Salı günü zevk bölgenizdeki Başak dolunayı ile haftaya romantik bir notla başlıyorsunuz. Boğa burcu, romantizm için harika bir gün, bu nedenle herhangi bir aşk ilişkisini bahardan önce imzalayın. Ayrıca, yaratıcı projeleri bitirmek ve inanılmaz yeteneklerinizle takdir edilmek için harika bir gün. Son üç yılı kariyeriniz ve hedefleriniz üzerinde çalışarak geçirdikten sonra, Satürn Salı günü Balık burcuna girerek sosyal bölgenize girerken artık karışma ve kaynaşma zamanı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, size kapıları açabilecek insanlarla yeni arkadaşlar edinirken geçmişteki eski arkadaşlarınızı bırakıyor olabilirsiniz. Cumartesi günü haftayı yeni aşklarla bitirin. Şu anda gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz, bu da onu ilk buluşmalara çıkmak için mükemmel bir zaman yapıyor. Ancak, tanıştığınız ilk kişiye aşık olmamaya dikkat edin.

İKİZLER Salı günü Başak burcundaki dolunay ve aile bölgeniz sayesinde haftaya mükemmel bir sıcaklıkla başlıyorsunuz. İşleri "doğru" şekilde yapmak istiyorsunuz, ancak kendinize bu kadar yüklenmeyin. Özellikle Satürn Salı günü Balık burcuna girerek kariyer bölgenize girdiğinde, odak noktanızı profesyonel kariyer hedeflerinize kaydıracaksınız. Önümüzdeki üç yıl içinde hayalinizdeki kariyere sahip olmak için attığınız adımların karşılığını alacaksınız. Huzurunuzu korumak için iş hayatınız ile ev hayatınız arasına sınırlar koyun. Olgunlaşmaya hazır olun! Cumartesi günü Boğa burcuna girerek mahremiyet alanınıza girdiğinde, hafta sonu ilişkilerinize biraz yoğunluk getirir. Güçlü bir gizli, yoğun ilişki, hatta bir ilişki olasılığı var. Bu durum heyecan verici görünse de dikkatli olun. Çünkü ateşle oynuyorsunuz.

YENGEÇ Salı günü Başak dolunayı sayesinde içinizde tuttuğunuz ve söylemek istediğiniz ne varsa açığa çıkacak. Ay iletişim bölgenizdeyken, sonunda özgür olabilmeniz için tüm düşüncelerinizi yazmak için ideal bir zaman. Satürn Salı günü Balık burcuna girip genişleme bölgenize girdiğinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde okula geri dönüyor veya bir tür yüksek öğrenime kaydoluyor olabilirsiniz. Sizi değiştirecek bazı alışılmadık yerlere götürse bile, yolculuğunuza güvenin. Cumartesi günü sosyal alanınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Bazı net sınırlar koymaya çalışın, aksi takdirde işler karışabilir.