6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıkladı! 6 Ekim İETT, otobüs, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak?

6 Ekim gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul için önemli günlerden olan yarın için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Peki 6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

6 EKİM İSTANBUL'DA OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü İstanbul’un işgalden kurtuluş günü olarak bilinmekte. Pek çok etkinlik ve kutlama programı düzenlenen bugünde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.

Önceki senelerde hayata geçirilen uygulamalar sebebiyle bu önemli günün yıl dönümünden önce “İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi?” sorusu araştırılıyor.

6 Ekim tarihinde kutlanmakta olan İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününde her sene olduğu gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımda bulundu. İmamoğlu "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" şeklinde konuştu.