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  4. 6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıkladı! 6 Ekim İETT, otobüs, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak?

6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? İBB açıkladı! 6 Ekim İETT, otobüs, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak?

05.10.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın İstanbul’un işgalden kurtuluş günü olan 6 Ekim gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bugünde pek çok etkinlik ve kutlama programı düzenleniyor. Peki 6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim İETT, otobüs, metrobüs, tramvay ücretsiz mi olacak? İşte ayrıntılar...

6 Ekim gününde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul için önemli günlerden olan yarın için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Peki 6 Ekim İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi?

6 EKİM İSTANBUL'DA OTOBÜS VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim günü İstanbul’un işgalden kurtuluş günü olarak bilinmekte. Pek çok etkinlik ve kutlama programı düzenlenen bugünde toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
Önceki senelerde hayata geçirilen uygulamalar sebebiyle bu önemli günün yıl dönümünden önce “İstanbul'da toplu taşıma yarın ücretsiz mi?” sorusu araştırılıyor.
6 Ekim tarihinde kutlanmakta olan İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş gününde her sene olduğu gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımda bulundu. İmamoğlu "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" şeklinde konuştu.
6 Ekim tarihinde İETT, otobüs, metrobüs, tramvay saat 00.00’dan 23.59’a dek bedava olacak.
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metrobüs İstanbul

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