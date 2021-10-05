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  4. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri! En güzel ve anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri! En güzel ve anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri

05.10.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ekim tarihi her sene ülkemizde İstanbul'un Kurtuluşu kutlanmakta. Bu anlamlı günde sevdiklerinizle paylaşabilecek 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajlarını ve şiirlerini sizler için derledik. İşte en güzel ve en anlamlı 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri...

İtilaf birliklerinin 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehirden ayrılması ile 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluşu olarak ilan edilmişti. Peki en anlamlı İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri neler?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR VE ŞİİRLER...

23 Ağustos 1923 tarihinden itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı ve son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehri terk etti. Bugünden itibaren yani 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı.
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne Savaşlar bende yüceldi, Çok komutan çay gibi geçti üstünden Fatih seldi. Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt, Pırlantaya caka satan sanat otağı, Evrenin çevresi bir başka bende Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
İstanbul'un üstüne güneş doğdu Salih Reis'in deniz kızı motoru Y emiş'ten Sarayburnu'na kadar Yakamozlu bir kuşak çekti sulara Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası Sabahçı bir horozla bir oldu da Gazhane'den önce Uzun uzun öttü İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin Gürültüsü bir yana Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

MEHMETÇİK'İN ALAYI

MEHMETÇİK'İN ALAYI
Kurtarınca Ata'mız, İzmir'i, Edirne'yi Çekemezdi İstanbul En büyük işkenceyi. Bin dokuz yüz yirmi üç 6 Ekim sabahı, Güzel İstanbul'umuz Artık kesmişti ,hı!… Sarayburnu'na çıktı, Mehmetçik'in alayı. İstanbul'un şenlendi, Her yeri, her dolayı. M. Faruk Gürtunce

İSTANBUL'UN KURTULUŞU

İSTANBUL'UN KURTULUŞU
Gözlerimde Atatürk, yüreğimde Albayrak. Yatıyorum yatağımda, uyuyorum rahat rahat Güneşim ışığı, seninle yansıyor İstanbul'un sokakları, seninle çınlıyor Türk milletinin gücüyle, hepsini birden yendik. Bu vatan uğruna, canımızı feda ettik Şanlı bayrağımız gölgesinde, yaşıyoruz özgürce. Kutluyoruz bu günü, hep birlikte el ele
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İstanbul Mustafa Kemal Atatürk

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