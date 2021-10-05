6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri! En güzel ve anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri

İtilaf birliklerinin 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehirden ayrılması ile 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluşu olarak ilan edilmişti. Peki en anlamlı İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri neler?
İSTANBUL'UN KURTULUŞU GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR VE ŞİİRLER...
23 Ağustos 1923 tarihinden itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı ve son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehri terk etti. Bugünden itibaren yani 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı.
Ben tarihe yürümeyi öğreten anne
Savaşlar bende yüceldi,
Çok komutan çay gibi geçti üstünden
Fatih seldi.
Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt,
Pırlantaya caka satan sanat otağı,
Evrenin çevresi bir başka bende
Her köşem ayrı bir yükseliş ağı
İstanbul'un üstüne güneş doğdu
Salih Reis'in deniz kızı motoru Y
emiş'ten Sarayburnu'na kadar
Yakamozlu bir kuşak çekti sulara
Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası
Sabahçı bir horozla bir oldu da
Gazhane'den önce Uzun uzun öttü
İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana
Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin
Gürültüsü bir yana
Bu ilk sesiydi İstanbul'un.
MEHMETÇİK'İN ALAYI
Kurtarınca Ata'mız,
İzmir'i, Edirne'yi
Çekemezdi İstanbul
En büyük işkenceyi.
Bin dokuz yüz yirmi üç
6 Ekim sabahı,
Güzel İstanbul'umuz
Artık kesmişti ,hı!…
Sarayburnu'na çıktı,
Mehmetçik'in alayı.
İstanbul'un şenlendi,
Her yeri, her dolayı.
M. Faruk Gürtunce
İSTANBUL'UN KURTULUŞU
Gözlerimde Atatürk,
yüreğimde Albayrak.
Yatıyorum yatağımda,
uyuyorum rahat rahat
Güneşim ışığı,
seninle yansıyor
İstanbul'un sokakları,
seninle çınlıyor
Türk milletinin gücüyle,
hepsini birden yendik.
Bu vatan uğruna,
canımızı feda ettik
Şanlı bayrağımız gölgesinde,
yaşıyoruz özgürce.
Kutluyoruz bu günü,
hep birlikte el ele