6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri! En güzel ve anlamlı 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu şiirleri

İtilaf birliklerinin 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehirden ayrılması ile 6 Ekim tarihi İstanbul'un kurtuluşu olarak ilan edilmişti. Peki en anlamlı İstanbul'un kurtuluşu mesajları ve şiirleri neler?

İSTANBUL'UN KURTULUŞU GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR VE ŞİİRLER...

23 Ağustos 1923 tarihinden itibaren İtilaf kuvvetleri İstanbul'dan ayrıldı ve son İtilaf birliği de 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde yapılan törenle şehri terk etti. Bugünden itibaren yani 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu olarak kutlanmaya başlandı.

Ben tarihe yürümeyi öğreten anne Savaşlar bende yüceldi, Çok komutan çay gibi geçti üstünden Fatih seldi. Ben Türkiye'nin alnında yükselen anıt, Pırlantaya caka satan sanat otağı, Evrenin çevresi bir başka bende Her köşem ayrı bir yükseliş ağı

İstanbul'un üstüne güneş doğdu Salih Reis'in deniz kızı motoru Y emiş'ten Sarayburnu'na kadar Yakamozlu bir kuşak çekti sulara Salih Reis'in Deniz Kızı çatanası Sabahçı bir horozla bir oldu da Gazhane'den önce Uzun uzun öttü İstanbul'da Suların şıpırtısı bir yana Uyanık işçilerin, sabahçıların, nöbetçilerin Gürültüsü bir yana Bu ilk sesiydi İstanbul'un.

MEHMETÇİK'İN ALAYI Kurtarınca Ata'mız, İzmir'i, Edirne'yi Çekemezdi İstanbul En büyük işkenceyi. Bin dokuz yüz yirmi üç 6 Ekim sabahı, Güzel İstanbul'umuz Artık kesmişti ,hı!… Sarayburnu'na çıktı, Mehmetçik'in alayı. İstanbul'un şenlendi, Her yeri, her dolayı. M. Faruk Gürtunce