7 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak da izlenebiliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

7 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuç belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.