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  4. 7 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

7 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

07.10.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonucu 15 dakika içerisinde belli oluyor. Süper Loto çekilişi haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Binlerce şans oyunu sever tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak da izlenebiliyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

Salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.
7 Ekim Süper Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuç belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
Çekiliş sonuçlarına, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresi üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişini "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.
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Milli Piyango

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