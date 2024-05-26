7 yıl önce hobi olarak başladı şimdi aile bütçesine katkı sağlıyor! Ürünleri egzama, sedef ve mantara şifa oluyor

Hobi olarak, havuç, bal, nar, üzüm, defne, nane, kekik, elma, nar, Hindistan cevizi, domates, salatalık, papatya, gül, gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, yetiştirdiği bu bitkilerden yaklaşık 50 çeşit doğal sabun elde ediyor.