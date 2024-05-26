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    4. 7 yıl önce hobi olarak başladı şimdi aile bütçesine katkı sağlıyor! Ürünleri egzama, sedef ve mantara şifa oluyor

    7 yıl önce hobi olarak başladı şimdi aile bütçesine katkı sağlıyor! Ürünleri egzama, sedef ve mantara şifa oluyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    26.05.2024 07:54
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    Elazığ’da Tuba Bahçeci’nin, fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç özünden elde ederek ürettiği ve egzema, mantar ve sedef rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen sabun ve krem, en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

    Elazığ merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve aromatik bitkileri kullanarak 7 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Tuba Bahçeci, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

    Vitrin

    Hobi olarak, havuç, bal, nar, üzüm, defne, nane, kekik, elma, nar, Hindistan cevizi, domates, salatalık, papatya, gül, gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, yetiştirdiği bu bitkilerden yaklaşık 50 çeşit doğal sabun elde ediyor.

    Özellikle egzema, sedef ve mantara iyi geldiği bilinen Fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç özünden elde ettiği sabun ve krem, en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

    Ayrıca hiçbir hayvansal yağ kullanmadan atık yağlardan Arap sabunu da üreten Bahçeçi, hem yağları değerlendiriyor hem de çevreye katkı sağlıyor.

    45 ÇEŞİT SABUN İMAL EDİYOR

    45 ÇEŞİT SABUN İMAL EDİYOR

    Hobi olarak başladığı sabun üretiminde 45’e yakın çeşit imal ettiğini belirten Tuba Bahçeci, ''İlk etapta hobi olarak başladığım doğal sabun serüvenine Arap sabunu yaparak devam ediyorum. 45’e yakın sabun çeşidim var.

    Egzema rahatsızlığından dolayı egzema kremi ve sabunu yapmaktayım. En çok talep edilen sabunlardan bir tanesi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sabun
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