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    4. 8 Mart'ta duyurulacak! Kadına yönelik şiddet konusunda ’Medya Etik İlkeleri’ hayata geçiyor

    8 Mart'ta duyurulacak! Kadına yönelik şiddet konusunda ’Medya Etik İlkeleri’ hayata geçiyor

    05.02.2024 16:14 | Son Güncelleme:
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    Medya temsilcileriyle bir araya gelen RTÜK yönetimi kadına yönelik şiddet konusunda üzerinde belirlenecek ilkeleri 8 Mart’ta ilan edecek.

    RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Üst Kurul Üyesi Deniz Güçer ve bazı RTÜK yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıya televizyonların üst düzey yöneticileri katıldı.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    RTÜK BAŞKANI EBUBEKİR ŞAHİN AÇIKLADI

    RTÜK İstanbul Bölge Temsilciliğindeki çalışma toplantısında konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, öncelikle kadın konusunda hassas davranan medyaya teşekkür etti. Şahin, zaman zaman reyting beklentisiyle istenmeyen yayınların yapabildiğini hatırlatarak, toplumsal bir sorun olan kadına yönelik şiddet konusunda azami titizlik rica etti.

    Şahin şöyle konuştu:

    “Yayınlarda elbette reyting düşüneceksiniz, reytinge karşı değilim ama toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz. Çok boyutlu düşünmenizi istirham ediyorum. Şiddet olgusu ihbar hatlarıyla haber bültenlerini de kapladı. İlerde belki haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddetle topyekün mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dile de özen göstermeniz çok önemli. Dizilerdeki özendirici sahnelere karşı dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantıyı da hayata geçireceğiz.”

    Toplantıda söz alan RTÜK Üyesi Güçer de, belirlenecek etik ilkelerin önemine işaret ederek, “Kadına yönelik şiddetin medyaya yansıtılışına yönelik etik ilkeler belirliyoruz. 8 maddelik etik ilke kurallarımız için sizlerden destek bekliyoruz.” diye konuştu.

    TV yöneticilerinin görüşlerinin alındığı toplantıdan sonra belirlenecek Kadına Yönelik Şiddet Etik İlkeleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kamuoyuna duyurulacak. (İHA)

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