8 Mart'ta duyurulacak! Kadına yönelik şiddet konusunda ’Medya Etik İlkeleri’ hayata geçiyor

Şahin şöyle konuştu:

“Yayınlarda elbette reyting düşüneceksiniz, reytinge karşı değilim ama toplumsal hassasiyetleri görmezden gelmemeliyiz. Çok boyutlu düşünmenizi istirham ediyorum. Şiddet olgusu ihbar hatlarıyla haber bültenlerini de kapladı. İlerde belki haber bültenlerine akıllı işaret uygulaması getirebiliriz. Şiddetle topyekün mücadele etmeliyiz. Yayınlarda kullandığımız dile de özen göstermeniz çok önemli. Dizilerdeki özendirici sahnelere karşı dikkatli olmanızı bekliyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın da katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantıyı da hayata geçireceğiz.”