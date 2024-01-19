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    4. Aç karnına çiğ suyunu için, kabızlığı şıp diye kessin! Kayaların içinden çıkıp gelen şifa

    Aç karnına çiğ suyunu için, kabızlığı şıp diye kessin! Kayaların içinden çıkıp gelen şifa

    19.01.2024 14:11 | Son Güncelleme:
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    Sofraların baş tacı patatesle çok çeşitli ve leziz yemekler yapılıyor. Sık tüketilen patatesin sağlığa da farklı faydaları var. Özellikle çiğ patates suyunu içmenin kabızlığı geçirdiği ve kilo vermeye yardımcı olduğu belirtiliyor. Kapadokya'daki yer altı doğal soğuk hava depoları, Türkiye’nin patates ihtiyacının büyük kısmını karşılıyor. Farklı yörelerden hasat edilen patatesler, bölgeye özgü tüf kayaların oyulmasıyla oluşturulan doğal soğuk hava depolarında saklanıyor ve sofralarımıza geliyor.

    Türk mutfağında kendine geniş bir yer bulan ve sayısız lezzetin başrolü olan patates, vücuda sağladığı çok çeşitli faydalarla da dikkat çekiyor. Özellikle çiğ patatesten elde edilen patates suyunun kabızlığa iyi geldiği, cildi güzelleştirdiği, kilo vermeye yardımcı olduğu ve kansızlıkla savaştığı belirtiliyor. Elbette, her kürde olduğu gibi çiğ patates suyunu da tüketmeye başlamadan önce doktora danışmakta yarar var. Ancak hem lezzeti hem de faydalarıyla ün yapmış patatesin, ilginç bir yolculuk sonunda sofralarımıza geldiğini biliyor muydunuz? Kapadokya'da bölgeye özgü tüf kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş doğal soğuk hava depoları var. Farklı yörelerden hasat edilen yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates de bu 1321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depolarında saklanıyor. Sonrasında da ihtiyaca göre farklı şehirlere sevk edilerek sofralarımıza ulaşıyor. İşte o yolculuğun detayları...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    TÜRKİYE’NİN PATATES İHTİYACI KAPADOKYA’DAKİ DEPOLARDAN KARŞILANIYOR

    Kapadokya’daki 1321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depoları; hiçbir enerji maliyeti olmaksızın, nem ve ısı sayesinde hem patatesin bozulmadan saklanmasını sağlıyor, hem de raf ömrünü uzatıyor.

    Ayrıca, bu depoların geniş kapasiteleri sayesinde tırlar ve kamyonlar rahatlıkla içine girebiliyor, bu da lojistik ve depolama süreçlerini kolaylaştırıyor.

    Patates üreticisi Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada, "3. ayda ekimine başlanan patatesler, 10 ve 11 aylarda hasat ediliyor. Hasat edilen patatesler doğal soğuk hava depolarında depolanıyor. Depolara gelen patatesler tekrar seçilerek ihtiyaca göre sevk ediliyor. Özellikle İstanbul, İzmir, İzmit ve diğer illerde bulunan hallede gönderiliyor” dedi.

    Doğal soğuk havalarında saklanan patateslerin az fire verdiğini ve kendisini koruduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu depolarda patatesler 4. aya kadar kendisini koruyor. Yaz ve kış ısı dengesi sayesinde patatesleri muhafaza ediyor” ifadelerini kullandı.

    İşletmeci Abdullah Şahin de yaptığı açıklamada, “Makineler ile açılan depolar patatesin sıvı kaybını önlüyor. Bu sayede de patateslerin raf ömrü uzuyor. Patatesler bozulmadığı için kaliteli bir şekilde halkımıza sunuluyor” dedi.

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    patates Kapadokya patates suyunun faydaları 1 mil
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