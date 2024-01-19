Aç karnına çiğ suyunu için, kabızlığı şıp diye kessin! Kayaların içinden çıkıp gelen şifa

Türk mutfağında kendine geniş bir yer bulan ve sayısız lezzetin başrolü olan patates, vücuda sağladığı çok çeşitli faydalarla da dikkat çekiyor. Özellikle çiğ patatesten elde edilen patates suyunun kabızlığa iyi geldiği, cildi güzelleştirdiği, kilo vermeye yardımcı olduğu ve kansızlıkla savaştığı belirtiliyor. Elbette, her kürde olduğu gibi çiğ patates suyunu da tüketmeye başlamadan önce doktora danışmakta yarar var. Ancak hem lezzeti hem de faydalarıyla ün yapmış patatesin, ilginç bir yolculuk sonunda sofralarımıza geldiğini biliyor muydunuz? Kapadokya'da bölgeye özgü tüf kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş doğal soğuk hava depoları var. Farklı yörelerden hasat edilen yaklaşık 1 milyon 600 bin ton patates de bu 1321 ruhsatlı ve 2 milyon ton kapasiteli yer altı doğal soğuk hava depolarında saklanıyor. Sonrasında da ihtiyaca göre farklı şehirlere sevk edilerek sofralarımıza ulaşıyor. İşte o yolculuğun detayları...Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır