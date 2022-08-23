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ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK? Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kimler alacak?

23.08.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı maaş promosyonunun ne zaman verileceği merak konusu oldu. Bakanlık bünyesinde çalışanların banka promosyon anlaşması ile ilgili ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman verilecek? Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kimler alacak?

Adalet Bakanlığı personel promosyonu tutarı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bakanlık personelinin alacakları promosyon tutarı ve ödenecek tarih internette araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne zaman verilecek? Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ne kadar, kimler alacak?

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Adalet Bakanlığı ile Vakıfbank arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu. Buna göre; personele 25 bin TL promosyon verilecek. Yapılan açıklamaya göre söz konusu promosyon çalışanlara, 1 Eylül 2022 01 Ekim2022 tarihleri arasında verilecek.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.
Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.
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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı VakıfBank
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