Adana'da orman yangını! Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü

Adana'daki orman yangını, gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Saat 22.45 sularında Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın şiddetli olması nedeni ile kısa sürede büyüdü. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kozan İlçe Jandarma ekipleri Turgutlu mahallesi ve çevresinde yangın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA/AA/İHA)