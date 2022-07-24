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  4. Adana'da orman yangını! Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü

Adana'da orman yangını! Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü

24.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Kozan ilçesindeki Turgutlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ile personel sevk edildi. Karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana'daki orman yangını, gece saatlerinde Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Saat 22.45 sularında Kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda çıkan yangında alevler, rüzgarın şiddetli olması nedeni ile kısa sürede büyüdü. Ormandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

ÇIKIŞ NEDENİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kozan İlçe Jandarma ekipleri Turgutlu mahallesi ve çevresinde yangın çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA/AA/İHA)

İŞTE ADANA'DAKİ ORMAN YANGININDAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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