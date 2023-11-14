KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Adile Naşit ve Münir Özkul'lu Neşeli Günler’in turşu tartışması araştırıldı! Yüzde 75'i onu tercih ediyor

    Adile Naşit ve Münir Özkul'lu Neşeli Günler’in turşu tartışması araştırıldı! Yüzde 75'i onu tercih ediyor

    14.11.2023 13:14 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Adile Naşit'li Münir Özkul'lun başrollerini paylaştığı Yeşilçam filmi Neşeli Günler'deki turşu tartışmasına yönelik araştırma yapıldı. Bin 100 kişinin katıldığı araştırmada vatandaşlara "Turşu sirkeyle mi, limonla mı yapılır?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 75,9'unun tercihi bakın hangi yönde oldu.

    Turşunun sirkeyle mi, limonla mı yapılacağına yönelik tartışma sonrası dağılan 6 çocuklu bir aileyi konu edinen Neşeli Günler filmi yıllar sonra gündem oldu. İşte pek çok yemeğin yanına eklenerek sofraları şenlendiren turşuya ilişkin yapılan o araştırma...

    TURŞU SİRKEYLE Mİ YAPILIR, LİMONLA MI?

    Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı, Şener Şen, Ayşen Gruda, ve Oya Aydoğan gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Neşeli Günler filmine konu olan 'turşu' tartışması hakkında araştırma gerçekleştirildi.
    'Limon mu sirke mi' sorusu böylelikle yanıt bulmuş oldu. Bahsi geçen araştırma turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.
    Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini ifade ediyor.
    Araştırmanın sonucuna göre katılımcıların yarısından çoğu turşu almak yerine evde yapmayı tercih ediyor. "Turşunuzu nereden temin ediyorsunuz?" sorusuna yüzde 65,1'lik kesim 'kendim yapıyorum' cevabını verdi.
    Araştırmanın sonucuna göre turşu severlerin yüzde 13,2'si turşucudan, yüzde 11'i marketten, yüzde 5,7'si ise tanıdığı birinden turşu alıyor. Yüzde 5 oranında bir kesim ise turşu almadığını ifade etti.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    turşu Adile Naşit Münir Özkul Neşeli Günler filmi neşeli günler turşu nasıl yapılır mon
    En Çok Okunan Haberler
    Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

    Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

    Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

    Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

    Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

    Darp, silahla tehdit, fuhuş... Bakan Yerlikaya duyurdu: Sarallar suç örgütü çökertildi

    Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

    Canlı yayında çileden çıktı! Bu kez müttefikine gözdağı verdi: 'Sıra sizde'

    İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

    İsrail askerleri bir aileyi canlı kalkan yaptı!

    Onlardaki kin kimsede yok! İntikam için yanıp tutuşan burçlar belli oldu

    Onlardaki kin kimsede yok! İntikam için yanıp tutuşan burçlar belli oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

    Güvenlik görevlileri bile şaşırdı! 6 ay AVM'de yaşadı

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    60 şişe alkolü bitirdi! Tüm delilleri yok etti

    Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

    Sevgilisinin kocasının eve gelmesiyle ne yapacağını bilemedi

    Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

    Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.