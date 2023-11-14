Adile Naşit ve Münir Özkul'lu Neşeli Günler’in turşu tartışması araştırıldı! Yüzde 75'i onu tercih ediyor

Turşunun sirkeyle mi, limonla mı yapılacağına yönelik tartışma sonrası dağılan 6 çocuklu bir aileyi konu edinen Neşeli Günler filmi yıllar sonra gündem oldu. İşte pek çok yemeğin yanına eklenerek sofraları şenlendiren turşuya ilişkin yapılan o araştırma...

TURŞU SİRKEYLE Mİ YAPILIR, LİMONLA MI?

Münir Özkul ve Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı, Şener Şen, Ayşen Gruda, ve Oya Aydoğan gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı Neşeli Günler filmine konu olan 'turşu' tartışması hakkında araştırma gerçekleştirildi.

'Limon mu sirke mi' sorusu böylelikle yanıt bulmuş oldu. Bahsi geçen araştırma turşu tüketicilerinin öne çıkan tercihlerini ortaya koydu.

Yüzde 75,9 gibi çok büyük bir çoğunluk turşunun 'sirkeli' olanını tercih ediyor. Yüzde 24,1 ise turşunun limonla yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Araştırmanın sonucuna göre katılımcıların yarısından çoğu turşu almak yerine evde yapmayı tercih ediyor. "Turşunuzu nereden temin ediyorsunuz?" sorusuna yüzde 65,1'lik kesim 'kendim yapıyorum' cevabını verdi.