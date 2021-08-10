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  4. Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi?

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi?

10.08.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan sığınmacıların Türkiye'ye geldiği görüntüler uzun süredir gündemdeyken Afgan bir gazeteci paylaştığı videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türk kadınlarına ağır hakaretlerde bulundu. Gazeteci Sunatullah Saadat, "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diye konuştu.

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türk kadınlarına ağır hakaretler etti. "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diye konuşan gazetecinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde Youtube'da ise 2,92 bin abonesi var.

AFGAN GAZETECİ SUNATULLAH SAADAT KİMDİR?

Kendini gazeteci olarak tanıtan Sunatullah Saadat Youtube platformunda video yayınlıyor. Saadat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Türk kadınları hakkında skandal ifadelerde bulundu.
Sunatullah Saadat paylaştığı videoda "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya üzerinden büyük tepki alan Sunatullah Saadat, sözlerinin infial yaratmasının ardından özür diledi.

"SUÇ VE SUÇ UNSURU İÇERDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"

"SUÇ VE SUÇ UNSURU İÇERDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR"
Başsavcılık açıklamasında, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu tespit edilen paylaşımlardaki ifadelerin suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varılmış olup şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
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Afganistan

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