Afgan gazeteci Sunatullah Saadat kimdir? Afgan gazeteci Sunatullah Saadat ne dedi?

Afgan gazeteci Sunatullah Saadat Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve Türk kadınlarına ağır hakaretler etti. "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi?" diye konuşan gazetecinin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki aldı. Sunatullah Saadat'ın Instagram'da 8 binin üzerinde Youtube'da ise 2,92 bin abonesi var.

AFGAN GAZETECİ SUNATULLAH SAADAT KİMDİR?

Kendini gazeteci olarak tanıtan Sunatullah Saadat Youtube platformunda video yayınlıyor. Saadat, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Türk kadınları hakkında skandal ifadelerde bulundu.

Sunatullah Saadat paylaştığı videoda "Göğüslerini göstererek para kazanan sizin gençleriniz değil mi? Google'a yaz, ne çıkıyor? Çıplak kadınlar çıkıyor. Sizin ülkenizi kültürle bozmuşlar" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Türk kadınlarına ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden büyük tepki alan Sunatullah Saadat, sözlerinin infial yaratmasının ardından özür diledi.