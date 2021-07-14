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  4. Afrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı

Afrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı

14.07.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen 35 kişinin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu.

Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD’nin katliamını gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARAYLA KARŞILAŞILDI

Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı. İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYD’nin katliamı ortaya çıktı.
Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi.
Ancak bölgede havanın kararması nedeniyle kazı çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanılmak üzere ara verildi. (İHA / DHA)
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pkk
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