Afrin’de PKK/YPG/PYD'nin katlettiği kişilere ait toplu mezar ortaya çıktı

Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD’nin katliamını gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı.