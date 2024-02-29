Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir... Fark ettiğiniz an bunu yapın

Ağız kuruluğu pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Ancak uzmanlar genellikle hafife alınan ağız kuruluğunun ciddi bir sorunun uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Özellikle 5 ciddi hastalığa dikkat çekiliyor.
Dailystar'da yer alan haberde Dr. Azad Eyrumlu'nun, sürekli ağız kuruluğunun vücudun başka yerlerinde sorunlara işaret edebileceği konusunda uyardığı belirtildi. Dr. Eyrumlu "Ağız kuruluğu başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir." ifadelerini kullandı.
Dr. Eyrumlu açıklamasında "Bu durum ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık sorunları da bu şekilde kendini gösterebilir. Bu semptomlar aynı zamanda HIV veya Sjögren sendromu gibi otoimmün bir bozukluğun göstergesi de olabilir." dedi.
Mirror'ın haberine göre Dr. Eyrumlu şu ifadeleri kullandı: "Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınıza dikkat etmiyoruz. Genel sağlığınızla ilgili daha geniş sorunları nasıl tespit edebileceğimiz konusunda da eğitim alıyoruz. Kendi sağlığınıza dikkat edin ve kalıcı ağız kuruluğu belirtileri fark ederseniz, bunu doktorunuza bildirmelisiniz."
Ağız kuruluğu şu durumlar için bir tehlike işareti olabilir:
Tükürük, sadece bir nemlendirici maddeden daha fazlası olarak işlev görür; ağız sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.