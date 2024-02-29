KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir... Fark ettiğiniz an bunu yapın

    Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir... Fark ettiğiniz an bunu yapın

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    29.02.2024 16:34
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ağız kuruluğu tahmin edilenden çok daha fazla kişinin yaşadığı bir problem ancak çoğu zaman fazla ciddiye alınmayabiliyor. Fakat uzmanlar; ağız kuruluğu konusunda biraz daha fazla dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuyor. Çünkü ağız kuruluğu beş ciddi hastalığın tehlike işareti olabilir.

    Ağız kuruluğu pek çok kişinin yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Ancak uzmanlar genellikle hafife alınan ağız kuruluğunun ciddi bir sorunun uyarı işareti olabileceğini belirtiyor. Özellikle 5 ciddi hastalığa dikkat çekiliyor.

    AĞIZ KURULUĞU 5 CİDDİ HASTALIK İÇİN UYARI İŞARETİ OLABİLİR

    Dailystar'da yer alan haberde Dr. Azad Eyrumlu'nun, sürekli ağız kuruluğunun vücudun başka yerlerinde sorunlara işaret edebileceği konusunda uyardığı belirtildi. Dr. Eyrumlu "Ağız kuruluğu başka bir yerde bir şeylerin yolunda gitmediğinin işareti olabilir." ifadelerini kullandı.

    Dr. Eyrumlu açıklamasında "Bu durum ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık sorunları da bu şekilde kendini gösterebilir. Bu semptomlar aynı zamanda HIV veya Sjögren sendromu gibi otoimmün bir bozukluğun göstergesi de olabilir." dedi.

    Mirror'ın haberine göre Dr. Eyrumlu şu ifadeleri kullandı: "Diş hekimine gittiğinizde sadece ağız sağlığınıza dikkat etmiyoruz. Genel sağlığınızla ilgili daha geniş sorunları nasıl tespit edebileceğimiz konusunda da eğitim alıyoruz. Kendi sağlığınıza dikkat edin ve kalıcı ağız kuruluğu belirtileri fark ederseniz, bunu doktorunuza bildirmelisiniz."

    Ağız kuruluğu şu durumlar için bir tehlike işareti olabilir:

    • Diyabet
    • Felç
    • HIV
    • Alzheimer hastalığı
    • Sjögren sendromu

    Tükürük, sadece bir nemlendirici maddeden daha fazlası olarak işlev görür; ağız sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    ağız kuruluğu ağız kuruluğu neden olur ağız kuruluğu nedenleri
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.