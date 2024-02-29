Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir... Fark ettiğiniz an bunu yapın

Dr. Eyrumlu açıklamasında "Bu durum ağızda yapışkanlık hissi, boğaz kuruluğu veya ağrısı, çiğneme veya yutma güçlüğü ve hatta ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, şeker hastalığı veya Alzheimer hastalığı gibi bazı sağlık sorunları da bu şekilde kendini gösterebilir. Bu semptomlar aynı zamanda HIV veya Sjögren sendromu gibi otoimmün bir bozukluğun göstergesi de olabilir." dedi.