Ağlamanın 7 bilinmeyen faydasını duyan 'yok artık' dedi! Meğer gözyaşının ne etkileri varmış

Gözyaşları insan vücudu için sadece duygusal bir tepki değil aynı zamanda birçok fayda sağlayan doğal bir durumdur. İçsel duyguları dışa vurmamızı sağlayan ağlama durumu aynı zamanda sağlığımıza da olumlu etkilerde bulunur. İşte duyanların 'yok artık' dediği ağlamanın 7 bilinmeyen faydası...