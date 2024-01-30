Ağlamanın 7 bilinmeyen faydasını duyan 'yok artık' dedi! Meğer gözyaşının ne etkileri varmış

Gözyaşları insan vücudu için sadece duygusal bir tepki değil aynı zamanda birçok fayda sağlayan doğal bir durumdur. İçsel duyguları dışa vurmamızı sağlayan ağlama durumu aynı zamanda sağlığımıza da olumlu etkilerde bulunur. İşte duyanların 'yok artık' dediği ağlamanın 7 bilinmeyen faydası...
1) Stresi azaltır. Doğal bir sakinleştiricidir.
2) Gözdeki zararlı bakterileri öldürür. Gözü temizler ve yabancı maddelerden arındırır.
3) Endorfin salgılatarak rahatlatır ve ağrıları azaltır. Ağlama sonrası gellen uyku isteği ekstra rahatlama sağlar.
4) Göz kuruluğunu giderir.
5) Duygusal deşarj sağlayarak tansiyonu dengeler.