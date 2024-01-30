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    4. Ağlamanın 7 bilinmeyen faydasını duyan 'yok artık' dedi! Meğer gözyaşının ne etkileri varmış

    Ağlamanın 7 bilinmeyen faydasını duyan 'yok artık' dedi! Meğer gözyaşının ne etkileri varmış

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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    Ağlamak sadece duygusal bir tepki olmakla kalmayıp aynı zamanda vücudumuzu koruyan bir tür mekanizmadır. Ağlamak, hissettiğimiz duyguları ifade etmenin yanı sıra sağlığımıza da faydalıdır. Ağlamanın birbirinden ilginç 7 faydasını haberimizde derledik.

    Gözyaşları insan vücudu için sadece duygusal bir tepki değil aynı zamanda birçok fayda sağlayan doğal bir durumdur. İçsel duyguları dışa vurmamızı sağlayan ağlama durumu aynı zamanda sağlığımıza da olumlu etkilerde bulunur. İşte duyanların 'yok artık' dediği ağlamanın 7 bilinmeyen faydası...

    AĞLAMANIN 7 BİLMEDİĞİNİZ FAYDASI

    1) Stresi azaltır. Doğal bir sakinleştiricidir.

    2) Gözdeki zararlı bakterileri öldürür. Gözü temizler ve yabancı maddelerden arındırır.

    3) Endorfin salgılatarak rahatlatır ve ağrıları azaltır. Ağlama sonrası gellen uyku isteği ekstra rahatlama sağlar.

    4) Göz kuruluğunu giderir.

    5) Duygusal deşarj sağlayarak tansiyonu dengeler.

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