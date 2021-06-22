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Ahilik Haftası ne zaman 2021? Ahilik ne demek? İşte Ahilik'in tarihi geçmişi

22.06.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu ticaretinin tarihi bir kavramı olan 'ahiliğin' ne anlama geldiği merak ediliyor. Öte yandan tarihi bir öneme sahip olan bu kavram, her yıl 'Ahilik Kültür Haftası' olarak kutlanıyor. Esnaf ve zanaatçı birliklerini temsil eden ahilik meslek grupları tarafından bu yıl 'Ahilik Kültür Haftası'nın ne zaman kutlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki Ahilik Haftası ne zaman 2021? Ahilik ne demek? Detaylar haberimizde...

Kökeni Arapça'ya dayanan Ahilik kelimesi, kardeşlik anlamına gelmektedir. Öte yandan 13. ve 20. yüzyılları arasında esnaf ve zanaatçı meslek gruplarının yer aldığı meslek gruplarına verilen bir addır. Toplumun ekonomik yapılarını kontrol eden bu meslek grupları, her yıl 'Ahilik Kültür Haftasını' kutlamaktadır. Peki Ahilik Haftası ne zaman 2021? Ahilik ne demek? İşte ayrıntılar...

Ahilik ne demek? Ahilik'in TDK anlamı nedir?

Günümüzün esnaf odalarının başlangıç teşkilatı olarak kabul edilen Ahilik'in anlamı merak konusu oldu. Ahilik 13. ve 20. yüzyılları arasında esnaf ve zanaatçı meslek gruplarının yer aldığı meslek gruplarına verilen bir addır.

AHİLİK NASIL ORTAYA ÇIKTI?

AHİLİK NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Ahilik, Abbasi Halifesi Nasır Lidinillah'in önerisi üzerine Anadolu Selçuklu Devleti'nin zanaatçı ve esnaf birliklerine destek vermesi sürecini takiben Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma derneğidir.
Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yerleşim gösteren Müslüman ve Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek gruplarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir.
Aynı zamanda bu birliğin kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzde bulunan esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin öğretildiği sosyo-ekonomik düzeni temsil etmektedir.

AHİLİK NE DEMEK TDK?

AHİLİK NE DEMEK TDK?
Cömertlik, eski Türk törelerinin kökünden gelen ve Anadolu’da büyük bir ilerleme kaydeden zanaatçı, esnaf, çiftçi gibi meslek dalları ile ilgilenen ocak olarak tanımlanır.
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