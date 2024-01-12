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    4. Aileler dikkat: Çocuklarda artıyor! Görürseniz hemen doktora başvurun... Uzman isim uyardı

    Aileler dikkat: Çocuklarda artıyor! Görürseniz hemen doktora başvurun... Uzman isim uyardı

    12.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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    Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Mustafaoğlu, sonbahar ve kış aylarında viral solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görüldüğünü belirterek, “Virüslerden korunmak için okula giden çocuklarımızdan sık sık el yıkamayı, teneffüslerde sınıfların havalandırılması ve toplu alanlarda maske takmayı öneriyoruz” dedi.

    Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Mustafaoğlu, kış aylarında çocuklarda viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış gözlemlendiğine dikkat çekti. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının tüm hastalıklardan korunmak için önemli olduğu ifade eden Dr. Mustafaoğlu, çocuklarda yüksek ateş, solunum ve beslenme sorunu olması durumunda ailelerin doktora başvurmasını önerdi.

    UZMANLARDAN AİLELERE 'MEVSİMSEL GRİP' UYARISI

    Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Mustafaoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonlarının mevsimsel bir döngü taşıdığını belirtti.

    Sonbahar ve kış aylarında daha çok üst solunum yolu enfeksiyonunun görüldüğünü ifade eden Dr. Mustafaoğlu, “Çocuklarımızın okula gitmesiyle ve kapalı alanda daha çok vakit geçirmesinin başlamasıyla semptomlarını daha sık görmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etken viral etkenlerdir. Bakteriyel etkenleri daha arka planda görmekteyiz. Hastalarımızda etkenlere yönelik farklı semptomlar görmekteyiz. Bunlar burun akıntısı, gözlerde akıntı, kas ağrısı, halsizlik, beslemede azalma gibi semptomlar olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

    Dr. Mustafaoğlu, "Bu gibi durumlarda ailelerimiz evde çocuklara destek tedavisi uygulayabilmektedir. Hastalarımızda eğer 3 günden uzun süren ateş, beslenmede azalma ve sulunum sıkıntısı dediğimiz sık nefes alma durumu olursa hastaneye başvurmalarını öneriyoruz” dedi.

    Mevsimler grip olarak adlandırılan influenza ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) hastalarda daha çok görüldüğünü dile getiren Mustafaoğlu, “Evde ateşlenme, solunum ve beslenme sorunu olursa ailelerden doktorlara başvurmayı öneriyoruz. Virüslerden korunmak için okula giden çocuklarımızdan sık sık el yıkamayı, teneffüslerde sınıfların havalandırılması ve toplu alanlarda maske takmayı öneriyoruz” diye konuştu. (İHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    çocuk üst solunum yolu enfeksiyonu Göz
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