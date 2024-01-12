Aileler dikkat: Çocuklarda artıyor! Görürseniz hemen doktora başvurun... Uzman isim uyardı

Sonbahar ve kış aylarında daha çok üst solunum yolu enfeksiyonunun görüldüğünü ifade eden Dr. Mustafaoğlu, “Çocuklarımızın okula gitmesiyle ve kapalı alanda daha çok vakit geçirmesinin başlamasıyla semptomlarını daha sık görmekteyiz. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında en sık etken viral etkenlerdir. Bakteriyel etkenleri daha arka planda görmekteyiz. Hastalarımızda etkenlere yönelik farklı semptomlar görmekteyiz. Bunlar burun akıntısı, gözlerde akıntı, kas ağrısı, halsizlik, beslemede azalma gibi semptomlar olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.