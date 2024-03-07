Albayrak'ın zor anları: 50-60 kişiyle görüştüm, inanılmaz hakaretler duydum! Mesut Yılmaz detayını ilk kez açıkladı

Bayrampaşa'da, iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları vatandaşları, banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Olayı anlatan Abdurrahim Albayrak, "Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk" dedi. Albayrak, "Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırası. Başbakan olduğu dönemde bu numarayı bana VIP olarak vermişti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

