HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Albayrak'ın zor anları: 50-60 kişiyle görüştüm, inanılmaz hakaretler duydum! Mesut Yılmaz detayını ilk kez açıkladı

Albayrak'ın zor anları: 50-60 kişiyle görüştüm, inanılmaz hakaretler duydum! Mesut Yılmaz detayını ilk kez açıkladı

07.03.2024 16:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları kişileri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandıran şüpheliler yakalandı. Başına gelenleri anlatan Albayrak, "Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım." dedi. Albayrak ayrıca, "Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırası." ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da, iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları vatandaşları, banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Olayı anlatan Abdurrahim Albayrak, "Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk" dedi. Albayrak, "Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz'ın hatırası. Başbakan olduğu dönemde bu numarayı bana VIP olarak vermişti. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Kara kara düşünüyorum" diye konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

ALBAYRAK'A "BENİ NEDEN DOLANDIRDINIZ" DEDİ

Bayrampaşa'da 2 Mart Cumartesi günü R.Ö. (63) adlı kadın, telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıklarını, 'hesabınızda bir karışıklık var' diyerek başka bir hesaba 100 bin lira havale yaptırdıklarını söyleyerek emniyete başvurdu. R.Ö. daha sonra kendisini arayan telefon numarasına dönüş yaptığında karşısına İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın çıktığını söyledi. R.Ö. önce tanımadığı Abdurrahim Albayrak'a 'beni neden dolandırdınız' diye sorduğunu ancak konuşmanın ilerlemesiyle onun da olaydan haberinin olmadığını anladığını belirtti.

7 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ

7 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A. (23), Ömür C.K. (24), Mert C.T. (23), Gökhan G.Ç. (24) Ali İ.M. (40) Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali İ.M.'nin daha önceden 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

YÖNTEMLERİNİ ANLATTI

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, Abdurrahim Albayrak'ın telefonunu bankanın kurumsal numarasına benzediği için kopyaladıkları böylece aradıkları kişilerin kendilerine inandığını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dolandırıcılık olaylarında kullandıkları 13 bilgisayar, 22 cep telefonuna incelenmek üzere el kondu. Evlerde yapılan aramada ayrıca 43 bin 350 lira ele geçirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIM"

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Abdurrahim Albayrak, "Çok tatsız bir olay yaşadık. Cuma günü telefonum durmadan çalmaya başladı. Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Onlar bana hakaret ediyor ben onlara hakaret ediyorum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. Ben onları aramadığımı onların beni aradıklarını söyledim. 50-60 kişiyle böyle konuştuk. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı aradım. Başta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet başsavcılığımız ve emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 3 günde olayı çözdüler. Çok büyük şebekeyi çökerttiler. Binlerce insanın mağduriyetini önlediler" ifadelerini kullandı.

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

"SON DERECE ÜZGÜNÜM"

"15 tane bilgisayar üzerinden aynı anda 15 kişiyi birden arayabiliyorlar" diyen Albayrak, "İnsanlara arayanların kendilerini dolandırmaya çalıştıklarını söyledim. Canı yanan insan sizi dinlemez. Haklı olarak kimse beni dinlemek istemedi. O hemşehrilerime de buradan selam olsun. Arkadaşlarım bana telefonumu kapatmamı söyledi. Telefonumu kapatırsam daha çok insanın mağdur olacağını düşünerek hepsine cevap vermeye çalıştım. Birçok insan mağdur oldu. Emniyet ekiplerimiz çok büyük bir şebekeyi benim sayemde çökerttiklerini söylediler. Duyduğum kadarıyla hepsi tutuklandı. İnsanlar mağdur olduğu için son derece üzgünüm" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Abdurrahim Albayrak Mesut Yılmaz dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

EFT dahil tüm para transferleri tek tek inceleniyor!

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

12 yaşındaki çocuğa aylarca tecavüz ettiler! Fotoğraflarıyla şantaj yaptılar

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında arbede! Pankart asmak isteyince...

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

"10 sene muhalefette anam ağladı" dedi, Bekir Bozdağ ile konuşmasını anlattı: Valiyi arıyorum her şey 5 dakikada...

Van'da deprem! Büyüklüğü korkuttu

Van'da deprem! Büyüklüğü korkuttu

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

İstanbul'da son 15 günde tablo değişti, fark açıldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.