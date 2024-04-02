Aldığı kilolar yüzünden depresyona giren anne basit bir tüyo uyguladı! Sadece 3 ayda 15 kilo verdi

"ELLERİM O KADAR ŞİMİŞTİ Kİ ALYANSIMI TAKAMIYORDUM"

Daily Star'da yer alan habere göre bir anne, kilolardan nasıl kurtulduğunu paylaştı ve yeni ince fiziği hakkında konuştu. Rachel, "Kendimi ağır hissediyordum ve vücudumun son derece farkındaydım. Kilom konusunda paranoyaktım ve oğluma hamileyken ellerim o kadar şişmişti ki artık alyans veya nişan yüzüklerimi takamıyordum. Artık hiçbir kıyafetim bana uymuyor ve depresyona giriyorum. Birçok kadın bana emzirmeye başladığımda kilo vereceğimi söyledi ama bu bende hiç olmadı. Üç yıl boyunca fazla kilolu kaldım ve ne yaparsam yapayım. En zoru tüm sağlık sorunlarımla doktorlara gitmek ve bana hiçbir sorunum olmadığını, sadece benim için yaptıklarını yapabileceklerini ve artık bu şekilde yaşamak zorunda olduğumu söylemeleriydi."