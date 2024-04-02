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    4. Aldığı kilolar yüzünden depresyona giren anne basit bir tüyo uyguladı! Sadece 3 ayda 15 kilo verdi

    Aldığı kilolar yüzünden depresyona giren anne basit bir tüyo uyguladı! Sadece 3 ayda 15 kilo verdi

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.04.2024 07:46
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    İkinci çocuğuna hamile olan Rachel Down adlı bir kadın 2016'da 15 kilo aldı. Rachel Down, hamileyken ve ikinci oğlunu doğurduktan sonra vücudundan dolayı kendini bilinçli hissetmeye başladı. Rachel, kilo verme dönüşümünden sonra artık kendini harika hissediyor.

    İkinci çocuğunu doğurduktan sonra hiçbir giysisinin kendisine uymadığını söyleyen bir anne, basit bir tüyoyla nasıl 38 kilo kaybettiğini anlattı. 2016 yılında 15 kilo alan Rachel Down, hamileyken ve ikinci oğlunu doğurduktan sonra vücudu konusunda kendini utandırdı. Ancak kilo verme dönüşümünden sonra artık kendini harika hissediyor.

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    "ELLERİM O KADAR ŞİMİŞTİ Kİ ALYANSIMI TAKAMIYORDUM"

    "ELLERİM O KADAR ŞİMİŞTİ Kİ ALYANSIMI TAKAMIYORDUM"

    Daily Star'da yer alan habere göre bir anne, kilolardan nasıl kurtulduğunu paylaştı ve yeni ince fiziği hakkında konuştu. Rachel, "Kendimi ağır hissediyordum ve vücudumun son derece farkındaydım. Kilom konusunda paranoyaktım ve oğluma hamileyken ellerim o kadar şişmişti ki artık alyans veya nişan yüzüklerimi takamıyordum. Artık hiçbir kıyafetim bana uymuyor ve depresyona giriyorum. Birçok kadın bana emzirmeye başladığımda kilo vereceğimi söyledi ama bu bende hiç olmadı. Üç yıl boyunca fazla kilolu kaldım ve ne yaparsam yapayım. En zoru tüm sağlık sorunlarımla doktorlara gitmek ve bana hiçbir sorunum olmadığını, sadece benim için yaptıklarını yapabileceklerini ve artık bu şekilde yaşamak zorunda olduğumu söylemeleriydi."

    44 yaşındaki Rachel, her iki hamileliğinde de hastalandı ve bu da onun birden fazla antibiyotik almasına neden oldu. Kilosu arttı ve gıda intoleransı, idrar yolu enfeksiyonu, sürekli pamukçuk enfeksiyonları ve zayıf sindirim gelişti.

    Rachel bu durum hakkında, "GP'mi her ziyaret ettiğimde bana ilaçlar reçete ediliyordu ve bu da kendimi daha kötü hissetmeme neden oluyordu, bu yüzden yardımcı olabilecek yiyecekleri araştırmaya başladım." dedi.

    Rachel, et suyunun iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabileceğini keşfetti, ancak bulduğu markaların çoğunun kötü haldeki sebzeleri içerdiğini fark etti ve bu yüzden kendininkini yaptı. Ayrıca kefir taneleri, şeker, su ve kuru meyvelerden doğal probiyotikler geliştirdi.

    DÖNÜŞÜMÜYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    DÖNÜŞÜMÜYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    12 hafta boyunca et suyu ve kefirin yanı sıra beyaz et/balık, sebze, kinoa, fındık, avokado ve hindistancevizi içti. 15 kilo kaybetti ve bazı semptomlarını tersine çevirdi. İki yıl sonra 38 kilo kaybetmiş, dönüşümüyle arkadaşlarını ve ailesini hayrete düşürmüştü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kilo vermek hamile
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