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  4. ALES başvuru son gün ne zaman 2022? Bugün son gün mü? 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? ÖSYM - ALES/1 başvuru ekranı!

ALES başvuru son gün ne zaman 2022? Bugün son gün mü? 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? ÖSYM - ALES/1 başvuru ekranı!

03.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES başvurularında geri sayım sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları sona erecek. Bu kapsamda ALES başvuru son gün ne zaman 2022? Bugün son gün mü? 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte ÖSYM - ALES/1 başvuru ekranı ve detaylar...

ALES başvuruları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamanın ardından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na başvurmak isteyen vatandaşlar son başvuru tarihine ilişkin araştırmalarına hız verdi. Peki ALES başvuru son gün ne zaman 2022? Bugün son gün mü? 2022 ALES ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek? ÖSYM - ALES/1 başvuru ekranı ve ayrıntılar haberimizde.

ALES SON GÜN NE ZAMAN 2022?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıklaması doğrultusunda ALES/1 için başvurular 21 Şubat'ta başlamıştı.

ALES BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN SON GÜN MÜ?

ALES BAŞVURULARI İÇİN BUGÜN SON GÜN MÜ?
ALES/1için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için 3 Mart Perşembe (bugün) son gün. Adaylar saat 23.59’a kadar başvurularını yapabilecek.

2022 ALES NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE DÜZENLENECEK?

2022 ALES NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE DÜZENLENECEK?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) 17 Nisan Pazar günü yapılacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES
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