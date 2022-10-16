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Anneleri bu burçlardan olanlar çok şanslı! Doğuştan anne olan burçlar

16.10.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astroloji hayatımızın bir parçası olarak görülüyor. Burcumuza göre karakterimiz de değişim gösteriyor. Bazı burçlar o kadar şefkatli ve iyi oluyorlar ki doğuştan anne olmak için doğmuş gibiler. Çevremizde bulunan en iyi annelerin ortak özellikleri bu burçlardan olmaları olabilir.

Annelik oldukça büyük bir sorumluluk istiyor. Baba olmak da zor olsa da anneye düşen sorumluluklar her zaman daha ağır oluyor. Çocuklarda görülen her problem anneye yükleniyor. Bazı kadınlar bu ağır sorumlulukların kolayca yönetebiliyor. İşte en iyi anne olan o kadınlar...

EN İYİ ANNE OLAN BURÇLAR

BALIK BURCU

BALIK BURCU
Balık, çocuklarına sanatı takdir eden ve çocuklarını yaratıcı olmaya teşvik eden türden bir annedir. Balık burcu bir annenin çocukları hassas, hayal gücü kuvvetli olacak ve diğer insanlara şefkat ve merhametle davranmayı öğreneceklerdir. Balık anneleri, doğa sevgisi, başkalarına yardım etme konusunda gurur duygusu ve bağımsız bir ruh verecektir. Balık burcu annesi kendileri hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi nasıl öğreteceklerini bilmiyor olabilir, ancak çocukları kendileri için çözmeye çalışırken onları sonuna kadar destekleyeceklerdir.

KOÇ BURCU

KOÇ BURCU
Koç anneleri çocuklarının programlarını müzik dersleri, spor, hobiler, sosyal aktiviteler ve kamplarla dolu tutar. Koç annesinin de tam bir programı vardır. Çocuklarının maceraperest olmalarını ve yeni şeyler denemekten çekinmemelerini ister. Onları tüm zorluklarla yüzleşmeye ve inandıkları şey için savaşmaya teşvik edecektir. Ara sıra kör olur ama hemen pişman olur. Bu anneler çocuklarına karşı saldırgan olabilir ve bazen çocuklarının ne yapmak isteyip ne yapmak istemediğini dinlemeye ve gerçekten duymaya ihtiyaç duyarlar.

İKİZLER BURCU

İKİZLER BURCU
İkizler anneleri çocuklarıyla her şey hakkında konuşabilir - genellikle çok erken "konuşma" yaparlar. İkizler annelerinin çocuklarından hiçbir sırrı yoktur. Çocuklarının harika iletişim becerileri var ve çevrelerindeki dünyada neler olup bittiğinin çok farkındadırlar. İkizler annesini bu kadar benzersiz yapan şeylerden biri, cinsiyetleri veya yaşları ne olursa olsun çocuklarını anlama yeteneğidir. İkizler anneleri en iyi partileri verir ve en iyi oyun tarihlerine sahiptir.

TERAZİ BURCU

TERAZİ BURCU
Teraziler harika annelerdir çünkü çok dengeli ve huzurludurlar. Evde uyumu teşvik ederler ve kardeşler arasında anlaşmazlık olduğunda, her birinin bakış açısını görebilir ve katılımcıların tarafsız bir zemin bulmalarına yardımcı olur. Terazi anneleri disiplinli olmayı sevmezler ve ebeveyn olmaktansa arkadaş olmayı tercih ederler, ancak genellikle çocukları büyüyene kadar arkadaş olmayı beklerler. Terazi bir annenin çocuklarına öğrettiği en önemli şeyler, nasıl paylaşacakları, başkalarına nasıl şefkat duyacakları ve nasıl iyi arkadaş olunacağıdır.

YENGEÇ BURCU

YENGEÇ BURCU
Yengeç annesi olan çocuklar, gerçekten sevildiklerini ve önemsendiklerini bilirler. Yengeç burcu kadınlar çocuğunu dinlemek ve kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olmak için her zaman oradadır. Evinin bir sevgi ve rahatlık yeri olmasını ve çocuklarının onunla her şeyi paylaşabilmesini isterler.
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