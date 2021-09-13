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  4. Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! Silahlı driftli maganda terörü

Antalya'da dehşete düşüren görüntüler! Silahlı driftli maganda terörü

13.09.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da düğün sonrası ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Araçlarıyla önce drift atan sürücüler, etrafı apartmanlarla dolu alanda tabanca ve pompalı tüfekle havaya defalarca ateş etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde çekildiği belirtilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Akşam saatlerindeki bir düğünün ardından konvoy yapan bazı araç sürücüleri, mahalle aralarında drift attı.
Apartmanların arasında dolaşan grup, bununla da yetinmeyip araçlardan tabancayla, bazıları da otomobillerden inip havaya pompalı tüfekle defalarca ateş etti.
O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlardan tepki yağdı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
antalya
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