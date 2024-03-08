Antalya'daki sapık eğitmen skandalında yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadınlardan daha cazip gelir"

Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda yaşananlar Türkiye'yi adeta dumura uğrattı. "Eğitmen" görevindeki G.R.U.'nun telefonundan birçok müstehcen video, yazışma çıktı. Çocuklar G.R.U.'nun kendilerine müstehcen çağrışımlar yaratan oyunlar oynattığını söylemiş, ayrıca kendilerini karı-koca olarak eşleştirdiğini ve onlara "Seni karım yapayım" dediğini söylemişti. 'İkna' görüşmesinin görüntülerinde akılalmaz ifadeler duyuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

