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  4. Antalya'daki sapık eğitmen skandalında yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadınlardan daha cazip gelir"

Antalya'daki sapık eğitmen skandalında yeni görüntü! "Ortaokul çocukları bazen kadınlardan daha cazip gelir"

08.03.2024 10:28
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Erkek öğrenci yurdundaki sapık eğitmen Türkiye'nin gündemini sarsarken bir başka görüntü daha ortaya çıktı. Antalya'da yaşanan skandalda "eğitmen" G.R.U.'nun (21) reşit olmayan çocuklara müstehcen içerikli oyunlar oynattığı, cinsel bölgelerine dokunduğu gibi iğrenç iddialar söz konusuydu. Mağdur çocukların velileriyle yapıldığı öne sürülen 'ikna' görüşmesinin görüntülerinde duyulan "Ortaokul çocukları bazen kadından daha caziptir" sözleri mide bulandırdı.

Alanya ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda yaşananlar Türkiye'yi adeta dumura uğrattı. "Eğitmen" görevindeki G.R.U.'nun telefonundan birçok müstehcen video, yazışma çıktı. Çocuklar G.R.U.'nun kendilerine müstehcen çağrışımlar yaratan oyunlar oynattığını söylemiş, ayrıca kendilerini karı-koca olarak eşleştirdiğini ve onlara "Seni karım yapayım" dediğini söylemişti. 'İkna' görüşmesinin görüntülerinde akılalmaz ifadeler duyuldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

TELEFONUNDAN HER TÜRLÜ MÜSTEHCEN İÇERİK ÇIKTI

TELEFONUNDAN HER TÜRLÜ MÜSTEHCEN İÇERİK ÇIKTI

G.R.U. savunmasında, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" demişti.

DHA'nın aktardığına göre; G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu,

ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu,

çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

MÜSTEHCEN OYUN OYNATMIŞ

MÜSTEHCEN OYUN OYNATMIŞ

Bilirkişi raporunda, istismarcı G.R.U.’nun, çocuklara ‘iskeletor’ adlı oyun oynattığı ve bu oyunda müstehcen hareketler olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya sapık Öğrenci yurdu
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