Araştırma sonucu şaşırttı: Organ nakli hastalarında görülen tuhaf kişilik değişiklikleri!

Organ nakli alıcılarından biri, 1990'larda genç bir müzisyenin kalbini aldıktan sonra müziğe karşı derin bir sevgi geliştirdiğini hatırladı. Bilim insanlarına şunları söyledi: “Daha önce hiç çalamıyordum ama nakilden sonra müziği sevmeye başladım. Bunu yüreğimde hissettim." Ancak son CU çalışması, benliğimizin ve tercihlerimizin sadece kalpte değil, vücudun her hücresinde yer alabileceğini gösteriyor.