Araştırmalar ortaya çıkardı: Kadınların 6 aldatma sebebi!

Aldatma çoğu zaman aşırı basit bir bakış açısıyla ele alınır: Erkekler seks için aldatır, kadınlar ise duygusal tatmin için. Erkeklerin en fırsatçı cinsiyet olduğu doğrudur, onları aldatabileceklerini düşündükleri bir duruma sokun ve genellikle aldatırlar. Daily Mail'de yeralan habere göre; Kadınların neden aldattığına dair çokça tartışılan hipotezleri test etmeyi amaçlayan son araştırmalar, altı temel motivasyon ortaya koydu. Bunlardan bazıları sizi şaşırtabilir.
'Görünmüyorum veya duyulmuyorum. Mobilyanın bir parçasıyım: Her zaman orada olacağını varsaydığı bir şey. Sanırım beni seviyor ama bu tatmin edici olmayan bir aşk. Sadece sevilmek istemiyorum, arzulanmak ve değer verilmek istiyorum. Bir ilişki için olgunlaşmıştım ve bundan zevk aldığım için hiçbir suçluluk hissetmiyorum.'
Kadınların aldatma için en sık verdiği sebep ilişkide mutsuz hissetmektir. Çalışmadaki kadınların neredeyse %65'i (İngiltere ve Avustralya'da yürütülmüştür) bunu ayrılma sebepleri olarak göstermiştir. Erkeklerin yalnızca %31'i ilişki dışında seks aramanın birincil motivasyonunun tatminsizlik olduğunu belirtmiştir.
Kadınların aldatmasının ikinci en yaygın motivasyonu duygusal olarak terk edilmiş hissetmektir. Kadınların aldatma olasılığı bu nedenle dört kat daha fazladır, erkeklerin yalnızca yüzde beşi, partnerlerinin kendilerinden hoşlanmadığını düşündüklerinde aldatır.
Erkekler fiziksel ihtiyaçları karşılanmadığında en sık aldatır, kadınlar ise duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında en sık aldatır. Duygusal bağ bizim için çok önemlidir. Ondan mahrum bırakıldığımızda, onay ve şefkati başka yerlerde ararız.
'Binlerce kesikle ölüm gibi hissettiren bir dizi mesaj buldum. Boşanmak istemiyorum çünkü kocamı ve çocuklarımı seviyorum. Bu nedenle onunla yüzleşmedim. Bunun yerine, iş yerinden bir adamla birlikte olmaktan büyük keyif aldım. Sırrımı yalnızca ben biliyorum ama bu, onun ihanetiyle yaşamama yardımcı oluyor.'
Şaşırtıcı sayıda kadın sadece bir misilleme eylemi olarak aldatıyor: bunu, partnerleri onlara yaptığı için yapıyorlar. Bu sadece skoru eşitlemekle ilgili değil, haksızlığa uğradığımızı hissettiğimiz bir ilişkide bir inisiyatif ve onur duygusunu geri kazanmakla ilgili. Bu en mantıklı hareket tarzı olmayabilir ancak partnerimizi bizim incindiğimiz şekilde incitme isteğine karşı koymak zordur.
Bu erkekler için yaygın bir motivasyon değil. Sadece yüzde üçü, partnerinin aldattığı için aldattıklarını söyledi.
'Paranın çoğunu o kazanıyor ve onu neye harcayacağımıza o karar veriyor. Neredeyse tüm büyük kararlar o tarafından veriliyor: Çoğu zaman hiçbir hakkım yokmuş gibi hissediyorum. Eski sevgilimle yaptığım küçük bir gizli harcama ve birliktelik, onun benim hakkımdaki her şeyi kontrol edemeyeceğini hatırlatıyor.'
Kendini güçsüz veya dışlanmış hissetmek hoş bir duygu değildir ve aldatma, kontrolü yeniden ele geçirmenin bir yolu olabilir.
Duygusal veya psikolojik dengesizliklerle işaretlenmiş ilişkilerde, bir ilişki yaşamak kontrol duygusunu geri kazanmanın bir yoludur. Özellikle bir partner aşırı baskın veya kontrolcü olduğunda yaygındır. Doğrudan yüzleşmekten çok korkuyorsanız, kendinizi daha iyi hissetmek için arkalarından gizlice bir şeyler yapmak bir sonraki en iyi şeydir.
'Partnerime bana nasıl orgazm yaşatacağını öğretmeye çalışmaktan vazgeçtim. O kadar hassas ve her türlü eleştiriye karşı aşırı endişeli ki, ona ne kadar yanıldığını söyleyecek yüreğim yok. Benim ilişkim tamamen cinsel. Aşk ve seksi birbirinden ayırmakta hiç sorun yaşamıyorum ve hiç yaşamadım.'