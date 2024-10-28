Araştırmalar ortaya çıkardı: Kadınların 6 aldatma sebebi!

DUYGUSAL İHMAL

'Görünmüyorum veya duyulmuyorum. Mobilyanın bir parçasıyım: Her zaman orada olacağını varsaydığı bir şey. Sanırım beni seviyor ama bu tatmin edici olmayan bir aşk. Sadece sevilmek istemiyorum, arzulanmak ve değer verilmek istiyorum. Bir ilişki için olgunlaşmıştım ve bundan zevk aldığım için hiçbir suçluluk hissetmiyorum.'

Kadınların aldatma için en sık verdiği sebep ilişkide mutsuz hissetmektir. Çalışmadaki kadınların neredeyse %65'i (İngiltere ve Avustralya'da yürütülmüştür) bunu ayrılma sebepleri olarak göstermiştir. Erkeklerin yalnızca %31'i ilişki dışında seks aramanın birincil motivasyonunun tatminsizlik olduğunu belirtmiştir.