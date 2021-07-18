HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe günü EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe günü EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

18.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Temmuz Pazartesi günü Arefe olması sebebiyle, bankaların bu tarihte çalışıp çalışmadığı merak ediliyor. Kurban Bayramı’ndan bir gün öncesi olan arefe günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından idari tatil olarak açıklanmıştı. Ancak kamu ve özel sektör arasında çalışma günleri olarak belli farklılıklar mevcut. Buna göre birçok vatandaş, bankaların arefe gününde açık olup olmadığını merak ediliyor. Peki 19 Temmuz arefe günü EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

Arefe günü açık olan yerler bazı durumlara göre değişiyor. Bankada işi olan vatandaşlar ise bankaların 19 Temmuz Pazartesi gününde açık olup olmadığını veya arefe gününde kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Peki 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı? Bankalardan EFT ve havale işlemi yapılabiliyor mu?

19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür.
İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.
Bankalar özel sektör kapsamına girdiği için öğlene kadar açık olacaklar.
Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek.
Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin pazartesi günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Aralarında eski başkanın oğlu da var

Aralarında eski başkanın oğlu da var

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Manisa'da dehşet! Gelinini katledip intihar etti

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Uçak bilet fiyatlarına Kurban Bayramı etkisi! Tavan yaptı

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Teklif yasalaştı! Faaliyetlerine son verilecek

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Ataşehir'de 'korku' mahallesi! Balkona bile çıkamıyorlar

Yürek sızlatan görüntü! Nedeni belli oldu

Yürek sızlatan görüntü! Nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.