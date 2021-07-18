Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe günü EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

Arefe günü açık olan yerler bazı durumlara göre değişiyor. Bankada işi olan vatandaşlar ise bankaların 19 Temmuz Pazartesi gününde açık olup olmadığını veya arefe gününde kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Peki 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı? Bankalardan EFT ve havale işlemi yapılabiliyor mu?
19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı?
İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür.
İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır.
Bankalar özel sektör kapsamına girdiği için öğlene kadar açık olacaklar.
Bazı bankalarda 12:30 bazı bankalarda ise 13:00’e kadar işlem yapılabilecek.
Bu nedenle banka işlemlerini bayramdan sonraya bırakmak istemeyen kişilerin pazartesi günü öğlene kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.