Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe günü EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu?

Arefe günü açık olan yerler bazı durumlara göre değişiyor. Bankada işi olan vatandaşlar ise bankaların 19 Temmuz Pazartesi gününde açık olup olmadığını veya arefe gününde kaça kadar açık olduğunu merak ediyor. Peki 19 Temmuz Arefe günü bankalar açık mı? Bankalardan EFT ve havale işlemi yapılabiliyor mu?