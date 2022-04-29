ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet ASAL ile sınıflandırma sonuçları sorgulama

Askerlik yerleri ve Mayıs ayı celp tarihi, daha önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama yapıldı.

Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma (bugün) açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklandı.