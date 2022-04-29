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  4. ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet ASAL ile sınıflandırma sonuçları sorgulama

ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI! 2022 Askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet ASAL ile sınıflandırma sonuçları sorgulama

29.04.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik yerleri açıklandı mı? Vatani görevini yerine getirecek olan kişiler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından internette konuya dair yaptıkları araştırmalara hız verdi. Adaylar, sorgulamayı TC Kimlik numaraları ile şifrelerini girerek e-Devlet'ten yapacaklar. Peki Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve konuya ilişkin detaylarhaberimizde...

Askerlik yerleri ve Mayıs ayı celp tarihi, daha önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yazılı açıklamada bulunulmuştu. Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik sınıflandırma sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

Askerlik yerleri için binlerce aday Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama yapıldı.
Nisan ayının sonuna gelinmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan kişiler askerlik yerleri, celp ve sevk tarihlerini E-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Mayıs ayı askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri 29 Nisan Cuma (bugün) açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklandı.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları Celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.
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Anahtar Kelimeler:
askerlik Milli Savunma Bakanlığı
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