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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

19.10.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatani görevini yerine getirecek binlerce vatandaşın gündeminde askerlik yerleri bulunuyor. Kasım celbi askerlik yerleri e-Devlet ekranı üzerinden açıklanacak. Askerlik yeri sorgulamak için "https://www.turkiye.gov.tr/sevk-edilecek-egitim-merkezi" adresine erişim sağlayınız. İşte merak edilenler...

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuç tarihleri belli oldu. Askerlik yerleri sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor .Sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı ifade edildi. Askerlik yerlerine ilişkin açıklama MSB tarafından yapıldı. İşte merak edilenler...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtildi.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e giriş yapıp Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilir.

İŞTE MSB TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA!

İŞTE MSB TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA!
Astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Ağustos 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
Asker Milli Savunma Bakanlığı

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