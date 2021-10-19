Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nasıl sorgulanır?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuç tarihleri belli oldu. Askerlik yerleri sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor .Sınıflandırılan yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı ifade edildi. Askerlik yerlerine ilişkin açıklama MSB tarafından yapıldı. İşte merak edilenler...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtildi.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK'nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e giriş yapıp Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilir.

İŞTE MSB TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA! Astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.