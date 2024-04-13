KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Astrolog açıkladı: 16 Nisan tarihine dikkat! Bolluk, bereket ve büyüme sizi bekliyor

    Astrolog açıkladı: 16 Nisan tarihine dikkat! Bolluk, bereket ve büyüme sizi bekliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.04.2024 10:33
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojinin bolluk, bereket, büyüme gezegeni Jüpiter, astrolojide değişimi, anilikleri ve yaramaz gezegeni olan Uranüs ile 16 Nisan tarihinde kavuşuyor. Burcuna göre temsil ettiği alanlarda ani gündemler yaşayabilirsin. İşte Jüpiter ve Uranüs kavuşumunun burçlar üzerindeki etkileri...

    16 Nisan Salı günü Jüpiter ve Uranüs kavuşumu gerçekleşecek. Astrolog Güler bu kavuşumun burçlar üzerindeki etkisini tek tek açıkladı.

    Vitrin

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Finansal konularda hiç beklenmedik artışlar söz konusu olabilir. Eş geliri, kredi ya da miras gibi konulardan yana da destek alabilirsin.

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Hayatının her alanında ani gündemler söz konusu olabilir. Tam bittim dediğin anda ilahi bir gücün seni aniden koruyacak insan ya da olayların hayatına gelmesine neden olabilir. Sevdiklerinden yana destek alman mümkün.

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU

    Ruhsal dünyanda yaşadığın bazı olayların aniden çözülmesi gündemin olabilir. Sağlıksal problemler ya da günlük rutinlerinde iyileşmeler söz konusu olabilir.

    YENGEÇ BURCU

    YENGEÇ BURCU

    Sosyal medya, sosyal çevre ya da içinde bulunduğun derneklerden yana destek alabilirsin. Hiç ummadığın güzel gelişmeler yaşayabilirsin ve buna bağlı olarak hayattan daha fazla keyif alabilirsin.

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU

    İş yaşamına dair ani gündemlerin olabilir. İş teklifi alabilir, terfi yaşayabilir, bekarlar için evlilik gündemleri olabilir. Tüp bebek ya da bebek isteyenler için olumlu gelişmeler olabilir. Aile desteğini aldığınız bir süreç olabilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Astroloji Astrolog burçlar ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

    Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

    Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.