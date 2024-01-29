KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Astrolojiye göre en gerçekçi 3 burç! İşini asla şansa bırakmıyorlar

    Astrolojiye göre en gerçekçi 3 burç! İşini asla şansa bırakmıyorlar

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.01.2024 10:00 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, kişilerin karakter analizinden geleceğe dair ipuçları sunmaya kadar uzanan ilgi çekici bir alan. En gerçekçi bu 3 burç İş dünyasında başarılı olmak, işini şansa bırakmamak ve gerçekçi hedeflere odaklanmak isteyenleri kapsıyor. İşte astrolojiye göre en gerçekçi 3 burç ve özellikleri...

    Astroloji, kişilerin karakteristik özelliklerini anlamak ve geleceğe dair bazı öngörülerde bulunmak için kullanılan bir bilimdir. İş dünyasında gerçekçi ve hedef odaklı olmak, başarıyı getiren önemli unsurlardan biridir. Astrolojiye göre en gerçekçi 3 burcu haberimizde derledik.

    EN GERÇEKÇİ 3 BURÇ

    Astroloji, başlangıçta astronomi ile yakından ilişkiliydi. Gök cisimlerinin hareketlerini gözlemlemek ve yorumlamak için kullanılıyordu. Ancak zamanla, astroloji daha çok bir kehanet aracı olarak kullanılmaya başlandı.

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Boğa burcu konfor alanına çok önem verdiği için asla kendisini tehlikeye sokacak hiçbir işe bulaşmaz. Dolayısıyla hep bir somut gerçeklik peşindedir.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Başak burcu durmadan üreten, çalışan kesim olduğu için hep bir sonuç odaklıdır. Sonuç için gerekli tüm analizleri de yapar ve yolunda ilerler.

    OĞLAK BURCU

    OĞLAK BURCU

    Oğlak burcu ise kışın en soğuk zamanlarını temsil ettiği için en kötü ihtimalleri bile düşünüp ona göre hareket eder. Dolayısıyla çok da hayal dünyasında takılmaz. Her zaman somut sonuçlara odaklıdır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Başak burcu Boğa burcu Oğlak burcu Astroloji
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.