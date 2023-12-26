Aynı sofrada 4 şehit asker! Türkiye'nin yüreğini yakan fotoğraf karesi

Türkiye, Irak'kın kuzeyinden peş peşe gelen haberlerle kahroldu. Terör örgütü PKK tarafından 24 saat arayla gerçekleşen hain saldırılarda toplam 12 Mehmetçik şehit oldu. Şehit ateşi yurdun dört bir yanına düşerken; kahramanlarımıza ait fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Söz konusu paylaşımlardan en dikkat çekeni ise 'kutluturktc' adlı Instagram hesabından yapılan paylaşım oldu. Söz konusu paylaşımda ve kahraman 6 şehidimizden 4'ünün aynı sofrada yemek yediği fotoğrafı oldu.
Yakın zamanda çekildiği tahmin edilen fotoğrafta şehitler Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın birlikte aynı sofrada yemek yedikleri görülüyor.
'Bir fotoğraf 4 şehit' notuyla paylaşılan Mehmetçiklerin yemek fotoğrafı paylaşımında, 'Ey Türk çocuğu, senin ve yurdun için can veren ulu şehitlerini unutma' mesajı da yer aldı.
Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 6 askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi.
Havalimanındaki törenin ardından Günay'ın naaşı Afyonkarahisar'a, Serinkan'ın naaşı Denizli'ye, Yazıcı'nın naaşı Gümüşhane'ye, Erenoğlu'nun naaşı Sinop'a, Karaca'nın naaşı Tokat'a, Taşkın'ın naaşı Malatya'ya uğurlandı.