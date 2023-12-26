Aynı sofrada 4 şehit asker! Türkiye'nin yüreğini yakan fotoğraf karesi

Türkiye, Irak'kın kuzeyinden peş peşe gelen haberlerle kahroldu. Terör örgütü PKK tarafından 24 saat arayla gerçekleşen hain saldırılarda toplam 12 Mehmetçik şehit oldu. Şehit ateşi yurdun dört bir yanına düşerken; kahramanlarımıza ait fotoğraf ve videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.



