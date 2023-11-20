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    4. Ayrılık acısı yaşayanlar dikkat! Burçların eski aşklarını unutma yüzdeleri açıklandı

    Ayrılık acısı yaşayanlar dikkat! Burçların eski aşklarını unutma yüzdeleri açıklandı

    20.11.2023 09:16 | Son Güncelleme:
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    Aşk bazıları için çocuk oyuncağı, birçok kişi için de karmaşıktır. Astrolog ayrılık acısını bazı burçların diğerlerine oranla daha kolay atlatabildiklerini belirtiyor. İşte, burçların eski aşklarını unutma yüzdeleri...

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslı olabilir. Fakat günümüzde birçok kişi aradığı aşkı bulamıyor. Astrologlar burçların eski aşklarını unutma yüzdelerini açıkladı.

    HANGİ BURÇ, NE KADAR SÜREDE AŞKINI KALBİNE GÖMEBİLİYOR?

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU
    30 saniye

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU
    1 ay

    İKİZLER BURCU

    İKİZLER BURCU
    1 salise

    YENGEÇ BURCU

    YENGEÇ BURCU
    3 yıl

    ASLAN BURCU

    ASLAN BURCU
    10 yıl
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