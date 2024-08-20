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    4. Babasından öğrendi, kendi işinin patronu oldu! Mobilya ustası kadın ev ekonomisine katkı sağlıyor

    Babasından öğrendi, kendi işinin patronu oldu! Mobilya ustası kadın ev ekonomisine katkı sağlıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    20.08.2024 15:19
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    Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu. Siirt'te 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Şükran Yalmaç, babasından öğrendiği mobilya işinin patronu oldu.

    Mobilya ustası Şükran Yalmaç, işletmesini babasının vefatından sonra kendi imkanıyla kurdu. Küçük yaşlarda babasının mobilya dükkanında çırak olarak çalışan Yalmaç, kurmuş olduğu iş yerinde tek başına hem mobilya üretimi hem de tamiratını yaparak ev ekonomisine katkı sunuyor.

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    "DÜKKANIMI KENDİM AÇTIM"

    "DÜKKANIMI KENDİM AÇTIM"

    Baba mesleği olan mobilya işine çocukluğundan beri gönül verdiğini belirten Şükran Yalmaç, "Mesleği küçükken babamın yanında çok çalışarak öğrendim.

    Onun yanında çıraklık yaptım. Babam vefat ettikten sonra bir süre ara verdim. Şu an eşimle beraber Siirt'te çalışıyorum. Genellikle dışarıya Siirt'in köylerine ve ilçelerine de götürüyorum. Kendim çalışıyorum. Kendi imalatımı kendim yapıyorum. Tamiratları yapıyorum.

    Çocuk odası, genç odası, yatak odası, mutfak odası ve kapılar dahil olmak üzere her şeyi yapıyorum. Dükkanımı kendim açtım" dedi.

    Çalışmak isteyince hiçbir işin zor olmadığını dile getiren Yalmaç, "Yeter ki iste, çalış ve mesleğini sev. Çok güzel bir iştir. Çok severek de yapıyorum bu işi.

    Evlere gidiyorum, tamiratımı, kendi işimi kendim görüp yapıyorum. Tamiratlara kadınlar daha çok çağırıyor. Kadınlara daha çok yardımcı oluyorum.

    Anahtar Kelimeler:
    girişimci mobilya
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