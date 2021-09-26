Babasının sattığı 1991 model serçeyi 20 yıl sonra satın aldı! Müthiş modifiye

Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesinde oto tamircisi olan Mehmet Aykan, modifiyeli araç tutkunu olduğunu iş yerinin duvarlarına astığı fotoğraflarla herkese gösteriyor. 1991 yılında babasının aldığı ve 11 yıl bindikten sonra sattığı otomobili, 20 yıl sonra ilanda görünce hemen alan Mehmet Aykan, aracını modifiye ettikten sonra yarışlara da girmeye başladı. Aykan, yarışlarda ağırlık yapmaması için dikiz aynaları ile koltuklarını söktüğü otomobili boş zamanlarında çalıştırarak bakımını yapıyor. Modifiye araç meraklıları ise otomobili gördüklerinde ilgiyle izliyor.

"MOTORUNU MODİFİYE ETTİ, 1991 MODEL SERÇEYİ 6 SANİYEDE 100 KİLOMETRE HIZA ÇIKARDI"

Mehmet Aykan, çocukluğundan beri modifiyeli araçlara çok meraklı olduğunu söyledi. Yarış tutkusunun hiçbir zaman bitmediğini söyleyen Aykan, sözlerine şöyle devam etti:

“Elimizden geldiği kadar düzenlenen yarışlara katılmaya çalışıyoruz. Şu an kullandığım otomobili babam 1991 yılında sıfır olarak aldı ve yaklaşık 11 yıl bindikten sonra da sattı. Benim de çocukluğum bu araçta geçti. 20 yıl aradan sonra arabayı satış ilanlarında gördüm ve hemen satın aldım. Arabayı yarışlara katmak için 2 arkadaşımla birlikte baştan aşağı yenileyerek 120 bin lira para harcadık. Gece gündüz demeden çok uğraştık. Çoğu parçası burada olmadığı için hepsini dışarıdan getirttik” dedi.

Yeni model araçlar gibi bunun da bilgisayara bağlanabildiğini kaydeden Aykan, "Bu sayede aracın beynini kontrol edebiliyoruz. Yüksek hıza çıkabilmesi için nitrojen gazıyla yakıt takviyesi yapıyoruz. Antalya’da düzenlenen son yarışta 400 metreyi 13.5 saniyede tamamladık. Araç, 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor. Motoru tamamen modifiye edildi ve turbosu da var. Kısacası motoru tamamen çelikten yapılmadır" diye konuştu.