Bağırsak sağlığı için yapabileceğiniz 5 önemli şey! Ne kabızlık kalıyor ne de hazımsızlık

Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bağırsak sağlığınızı iyileştirmek ve korumak için yapabileceğiniz birkaç basit adım vardır. Bu basit adımlar kabızlık ve hazımsızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı oluyor.
Bağırsak bakteri dengesinin bozulduğunu gıda hassasiyetleri, kötü kokulu gaz, kızarıklık kaşıntı gibi alerjik bulgular, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonlar, dil üzerini kaplayan beyaz tabaka, ciltteki sivilceler gibi birçok belirtiden anlayabiliriz.
Bağırsak floranızın bütünlüğünü bozan en önemli faktörler şunlardır:
1) Mide asidinizi iyileştirin.Histamine duyarlı değilseniz fermente gıdalar en büyük destekçiniz.Limonlu ve zencefilli su da bu yolda çok iyi bir seçenek.
2) Eliminasyon diyeti ile kötüyü çıkar ve iyiyi yerine koy.
3) Toksin kaynaklarından uzak dur. Toksik temizlik ürünleri, teflon, alüminyum gibi toksik kaplar, klorlu içme suyu, plastik şişe ve saklama kapları.