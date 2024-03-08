KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Bağırsak sağlığı için yapabileceğiniz 5 önemli şey! Ne kabızlık kalıyor ne de hazımsızlık

    Bağırsak sağlığı için yapabileceğiniz 5 önemli şey! Ne kabızlık kalıyor ne de hazımsızlık

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    08.03.2024 09:21
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Günümüzde birçok kişi bağırsak sorunlarından şikayetçi. Bağırsak sağlığını korumak ve iyileştirmek için yapabileceğiniz bazı önemli adımlar var. Antibiyotik, uyku hapı ve ağrı kesici gibi ürünler bağırsak floranızın bütünlüğünü bozuyor. İşte bağırsak sağlığı için yapmanız gereken 5 önemli adım...

    Bağırsak sağlığı, genel sağlığımızı etkileyen önemli bir faktördür ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bağırsak sağlığınızı iyileştirmek ve korumak için yapabileceğiniz birkaç basit adım vardır. Bu basit adımlar kabızlık ve hazımsızlık gibi bağırsak rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı oluyor.

    ChefGPT

    Bağırsak bakteri dengesinin bozulduğunu gıda hassasiyetleri, kötü kokulu gaz, kızarıklık kaşıntı gibi alerjik bulgular, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu ve vajinal enfeksiyonlar, dil üzerini kaplayan beyaz tabaka, ciltteki sivilceler gibi birçok belirtiden anlayabiliriz.

    Bağırsak floranızın bütünlüğünü bozan en önemli faktörler şunlardır:

    • Antibiyotikler
    • Uyku hapları
    • Ağrı kesiciler
    • İşlenmiş katkılı gıdalar
    • Düşük lifli beslenme
    • Bebeğin hazır mamayla beslenmesi
    • Alkol
    • Klorlu su
    • Uzun süre stres
    • Aşırı yeme
    • Şekerli ve unlu gıdalar
    • Antidepresanlar

    1) Mide asidinizi iyileştirin.Histamine duyarlı değilseniz fermente gıdalar en büyük destekçiniz.Limonlu ve zencefilli su da bu yolda çok iyi bir seçenek.

    2) Eliminasyon diyeti ile kötüyü çıkar ve iyiyi yerine koy.

    3) Toksin kaynaklarından uzak dur. Toksik temizlik ürünleri, teflon, alüminyum gibi toksik kaplar, klorlu içme suyu, plastik şişe ve saklama kapları.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    bağırsak
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.