Basit bir diş ağrısı az daha ölümüne neden oluyordu! Yüzde 70 ölüm sebebiymiş! Yüzü şişmeye başlayınca fark etti

Hastaya hızla müdahale ettiklerini anlatan Sayır, şunları kaydetti:

"Çekilen tomografi ve alınan kan tahlillerinde tablonun düşündüğümüz gibi diş iltihabına bağlı mediastinitinde (göğüs boşluğu) enfeksiyon olduğu çıktı. Hastayı hemen ameliyata aldık. Mediastinit tablosunda hastaya 24-48 saat içinde hızlıca müdahale edilmesi, enfeksiyonun tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Ameliyatla göğüs içine girdik. Gerekli müdahaleyi yaptık. Tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu şu an iyi. Kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."