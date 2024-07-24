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    4. Basit bir diş ağrısı az daha ölümüne neden oluyordu! Yüzde 70 ölüm sebebiymiş! Yüzü şişmeye başlayınca fark etti

    Basit bir diş ağrısı az daha ölümüne neden oluyordu! Yüzde 70 ölüm sebebiymiş! Yüzü şişmeye başlayınca fark etti

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.07.2024 15:48
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    Bitlis'in Tatvan ilçesinde diş ağrısı şikayeti yaşayan Gamze Kılıçer, ilk olarak ilçedeki sağlık kuruluşuna başvurdu. Daha sonra bir tıp merkezine sevk edilen Kılıçer'e diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon oluştuğu tanısı konuldu. Hemen ameliyata alınan Gamze Kılıçer, 3 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Konu hakkında 'diş apsesi deyip geçmemek lazım' diyen uzman isim bu durumun literatürdeki kitaplarda ölüme yüzde 70 neden olduğundan bahsedildiğini söyledi.

    Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyünde yaşayan 23 yaşındaki Gamze Kılıçer, şiddetli diş ve baş ağrısı, yüzde şişkinlik şikayeti nedeniyle ailesi tarafından ilçedeki sağlık kuruluşuna götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edilen Kılıçer'e yapılan tetkiklerde diş iltihabına bağlı göğüs boşluğunda enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

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    Express

    Erken teşhisin ardından Van YYÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Sayır, Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Semra Ağırbaş ile anestezi bölümünden öğretim üyesi doktor Mehmet Kılıç tarafından ameliyata alınan genç hasta, 3 saat süren operasyonla hayata tutundu.

    "AMELİYATLA GÖĞÜS İÇİNE GİRDİK"

    "AMELİYATLA GÖĞÜS İÇİNE GİRDİK"

    Prof. Dr. Sayır, diş şikayeti yaşayan hastanın hayati tehlikesi olduğu için Van'a sevk edildiğini söyledi.

    Yapılan başarılı operasyonla Kılıçer'in yaşama tutunduğunu belirten Sayır, "Diş apsesi' deyip geçmemek, çok fazla dikkat etmek lazım. Çünkü ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Diş enfeksiyonu, mediastinit denilen göğüs boşluğundaki yapılara inerek çok ciddi, ağır tablolara neden olabiliyor. Hatta literatürdeki kitaplarda ölüme yüzde 70 neden olduğundan bahsedilir." dedi.

    Hastaya hızla müdahale ettiklerini anlatan Sayır, şunları kaydetti:

    "Çekilen tomografi ve alınan kan tahlillerinde tablonun düşündüğümüz gibi diş iltihabına bağlı mediastinitinde (göğüs boşluğu) enfeksiyon olduğu çıktı. Hastayı hemen ameliyata aldık. Mediastinit tablosunda hastaya 24-48 saat içinde hızlıca müdahale edilmesi, enfeksiyonun tahliye edilmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık. Ameliyatla göğüs içine girdik. Gerekli müdahaleyi yaptık. Tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu şu an iyi. Kısa sürede taburcu etmeyi planlıyoruz."

    Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonlarında hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Sayır, şu uyarılarda bulundu:

    "Diş apsesi ve boğaz içi enfeksiyonu sık olmasa da olsa ölüme neden olabiliyor. Gencecik hastamız, Allah'tan sağlık merkezine başvurmuş. Teşhisi erkenden koyduk. Geç kalsaydı yaşama şansını kaybedecekti. Bu konuda bilinçlenmek gerekiyor. Ufak bir diş ve bademcik iltihabı beyin apsesine, kana karışarak ağır enfeksiyon tablolarına yol açabilir. Herkesin diş sağlığına ve hijyenine önem vermesi gerekir. Aksi durumda sağlık merkezlerine başvurmalarını tavsiye ediyorum."

    "SAĞLIK DURUMUM İYİ"

    "SAĞLIK DURUMUM İYİ"

    Doktor Kılıç ise "Operasyon yaklaşık 3 saat sürdü. Diş apsesinin göğüs boşluğunda akciğere doğru ilerlediğini gördük. Başarılı operasyonun ardından hastayı yoğun bakım servisimize aldık. Şu an sağlık durumu iyi." diye konuştu.

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    diş ağrısı diş apsesi Bitlis Van diş ölüm
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