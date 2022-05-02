BAYRAM MESAJLARI 2022: SEVGİLİYE, arkadaşa ve akrabaya resimli Ramazan Bayramı mesajları ve bayramınız mübarek olsun sözleri

Bayram mesajları ve Hayırlı Bayramlar sözleri; sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden gönderilebilir. Sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaş ve akrabalarının Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapıyor. Biz de WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz sevgiliye, arkadaşa, akraba ve dosta gönderebileceğiniz en yeni resimli Ramazan Bayramı mesajları ve bayramınız mübarek olsun sözlerini sizler için hazırladık....

BAYRAM MESAJLARI 2022!

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.