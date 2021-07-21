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  4. Bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı? Marketler kaça kadar açık?

21.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde market çalışma saatleri araştırılıyor. A101, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Öte yandan bazı marketler bayramın birinci ve ikinci gününde hizmet vermedi. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

Kısıtlamasız Kurban Bayramı sevinci yaşayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK market çalışma saatlerini internet üzerinden araştırmaya koyuldu. Marketlerin çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Toplam 4,5 gün sürecek bayramda market çalışma saatleri belli oldu. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

Market çalışma saatleri: A101, BİM, ŞOK...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeye göre farklılık gösterebilir.
BİM, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününde hizmet vermeye devam edecek.
BİM 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.
A101 bayramın birinci günü kapalı. İkinci gününde ise 11.00'dan itibaren açık olacak.
A101 09.00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

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