Bayramda A101, BİM, ŞOK açık mı? Marketler kaça kadar açık?

Kısıtlamasız Kurban Bayramı sevinci yaşayan vatandaşlar A101, BİM, ŞOK market çalışma saatlerini internet üzerinden araştırmaya koyuldu. Marketlerin çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Toplam 4,5 gün sürecek bayramda market çalışma saatleri belli oldu. İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri...

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeye göre farklılık gösterebilir.

BİM, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününde hizmet vermeye devam edecek.