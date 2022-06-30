Bebek ve çocuk konfeksiyon sektörü ürünlerini Özbekistan'da alıcılarla buluşturuyor

BURSA/ Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk iş insanlarının katılımıyla "Bebek ve Çocuk Konfeksiyon Sektörü Yurtdışı Pazarlama Programı" başladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO), INDEX etkinlik alanında, 30 Haziran-1 Temmuz'da BTB Global organizasyonuyla düzenlendiği programa katılan Bursalı 40 sektör temsilcisi, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'daki bebek ve çocuk konfeksiyonunda faaliyet gösteren firmalarla görüşmeler yapıyor.

Özbekistan ve çevresindeki ülkelere olan ihracat paylarını artırmayı hedefleyen firmalar, etkinlik alanında sergiledikleri ürünlerin ve kumaşların tanıtımını gerçekleştiriyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, AA muhabirine, Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projelerinin yeni iş bağlantıları kurulmasına öncülük ettiğini söyledi.

Firmaların dış ticaret hedeflerine ulaşması için yeni pazarlara açılması, mevcut pazarların da genişlemesinin önemine değinen Kuş, "Bu açıdan bu tarz ikili görüşmeleri çok önemsiyoruz. Bursalı sektör temsilcileri burada, Özbekistan ve çevre ülkelerinde faaliyet gösteren firmalarla önemli bağlantılar kuruyor." dedi.

Kuş, Bursa'nın Türkiye'deki bebek ve çocuk konfeksiyon sektörü üretiminin yüzde 80'ini karşıladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Uzun bir pandemi döneminden sonra ilk Ur-Ge programımızı yapıyoruz. Organizasyon ilgi görüyor. Bebek ve çocuk konfeksiyonunun yanı sıra asansör, inşaat ve kimya sektörünün de programı var. Hepsini gezdim. Hepsinde ciddi anlamda memnuniyet söz konusu. Bundan sonraki dönemlerde de özelikle değişik sektörlerin etkinlik yapmasına önem vereceğiz. Son dönemde Özbekistan'la ilişkimiz arttı. Bursa'ya da ciddi bir ziyaretçi akını vardı, biz bunun neticesinde büyük bir grupla buraya ziyaret gerçekleştirdik. Amacımız Bursa ile Özbekistan arasında bir ticaret köprüsü kurmak. O açıdan ilk adımı attık. Güzel bir organizasyon oluyor, bu kadar ilginin olacağını beklemiyordum. Firmalar ve katılımcılar memnun. Bursa adına ve ülkemiz adına böyle bir organizasyon yapmak güzel oldu."

- "Bursa büyürse Türkiye büyür"

BTB Global firmasının ortağı Fatih Çığ da BTSO'nun "Bursa büyürse Türkiye büyür" sloganını bu faaliyetle Özbekistan'a taşıdıklarını dile getirdi.

Programın iki gün devam edeceğini aktaran Çığ, "Bursa'dan 40 sektör temsilcisi yaklaşık 300 firmayla ikili iş görüşmeleri yapacak. Faaliyetimiz sadece Özbekistan ile sınırlı değil, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan'dan da alıcılar geliyor. Firmalar numuneleriyle ve yeni modelleriyle burada. 40 firma, bine yakın modelini tanıtıyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca, BTSO'nun inşaat, kimya ve asansör sektörü pazarına yönelik etkinlik programı da Taşkent'te devam ediyor.