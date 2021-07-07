HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

07.07.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorunlu askerlik eğitimini bedelli olarak daha kısa bir sürede tamamlamak isteyen kişiler, bedelli askerlik ücretlerini de merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’ne 2021 yılı için bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen birçok kişi, “Bedelli askerlik ne kadar?” sorusunun yanıtını arıyor. Peki 2021 bedelli askerlik ne kadar oldu?

Zorunlu askerlik görevini bedelli yaparak daha kısa bir sürede bitirmek isteyen birçok kişi, 2021 yılındaki bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Bedelli Askerlik ücreti, memurların aylık katsayısına göre hesaplanıyor. Buna göre 2021 yılı için bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar…

2021 Bedelli Askerlik ne kadar oldu?

2019 yılında bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun 26 Haziran 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2020 yılının ilk 6 ayında 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2020’nin ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak açıklanmıştı.
Bu sene bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik ücreti olarak 39 bin 788 TL ödedi. 6 ayda bir artan bedelli askerlik için ise yılın ikinci yarısında zam yapıldı.
1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bedelli askerlik ücretine yüzde 38 oranında bir zam yapıldı. Yapılan zamdan sonra bedelli ücreti 39 bin 788 TL’den 43 bin 150 liraya yükseldi.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık 6 ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik askerlik Asker

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.