Benzine zam mı gelecek? Ne zaman gelecek? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? 3 Mart 2022 Pazartesi

Benzine zam mı gelecek? otomobili olan vatandaşlar son dönemde sürekli artış yaşanan akaryakıt fiyatların dolayı muzdarip. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın duyurduğu motorin ve benzin zammı 3 Mart Perşembe günü itibarıyla uygulamaya koyuldu. Peki Benzine zam mı gelecek? Ne zaman gelecek? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Güncel fiyatları ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
BENZİNE ZAM MI GELECEK?
EPGİS'in duyurduğu açıklamanın ardından benzin fiyatlarına zam geldi. Öte yandan bu akşam benzin fiyatlarına bir kez daha zam geleceği öne sürülüyor.
3 MART BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?
Rusya'nın tetiklediği dolar kuru ve Brent petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine 88 kuruş zam geldi.
Benzinin litresi İstanbul'da 16,56 TL'den 17,44 TL'ye yükseldi. Ankara'da ortalama 16,65 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 17,53 TL'den oldu. İzmir'de 16,67 TL'den 17,55 liraya çıktı.
MAZOTUN LİTRESİ NE KADAR? 3 MART 2022 PERŞEMBE
Ankara'da ortalama 16,16 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 17,67 TL'den oldu.
Motorinin litresi İstanbul'da 16,08 TL'den 17,59 TL'ye, İzmir'de 16,16 TL'den 17,67 TL'ye çıktı.
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