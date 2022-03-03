Benzine zam mı gelecek? Ne zaman gelecek? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? 3 Mart 2022 Pazartesi

Benzine zam mı gelecek? otomobili olan vatandaşlar son dönemde sürekli artış yaşanan akaryakıt fiyatların dolayı muzdarip. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın duyurduğu motorin ve benzin zammı 3 Mart Perşembe günü itibarıyla uygulamaya koyuldu. Peki Benzine zam mı gelecek? Ne zaman gelecek? Benzinin litresi ne kadar, kaç TL? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Güncel fiyatları ve konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.