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  4. Berat Kandili mesajları 2022! Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri!

Berat Kandili mesajları 2022! Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri!

17.03.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam aleminde mübarek üç ayların içerisinde yer alan kandil geceleri arasında yer alan Berat Kandilinin gelmesiyle Berat Kandili mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sevdiklerinin ve yakınlarının kandilini kutlamak isteyenler için; Dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözleri haberimizde...

Berat kandili mesajları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili 17 Mart Perşembe (bugün) idrak ediliyor. Sevdiklerinin, yakınlarının, akrabalarının ve arkadaşlarının kandilini kutlamak isteyen vatandaşlar, konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Biz de en güzel dualı, ayetli, hadisli, anlamlı ve resimli Berat Kandili mesajları ve Kandiliniz mübarek olsun sözlerini sizler için derledik.

BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2022!

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Her gün yeni doğan güneş kadar, her gece parlayan yıldızlar kadar, her bahar açan çiçekler kadar hayatınız güzel olsun. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun
Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ya Rabbi lisanlarımızı yalandan, gıybetten, Senin sevmediğin, bütün kirli sözlerden temizle. (Amin) Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.
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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili
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